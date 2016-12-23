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10:14 (мск), источник: Вести Приморье

Еще четыре новых кинотеатра откроют в Приморье

Субсидию из Фонда кино получит Приморье по итогам конкурса на создание четырех новых кинотеатров в населенных пунктах с количеством жителей до 500 тысяч человек. По пять миллионов рублей получат поселок Восток, село Черниговка, Артем и Дальнереченск.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Субсидию из Фонда кино получит Приморье по итогам конкурса на создание четырех новых кинотеатров в населенных пунктах с количеством жителей до 500 тысяч человек. По пять миллионов рублей получат поселок Восток, село Черниговка, Артем и Дальнереченск.

Об этом заявилруководитель финансово-производственного департамента федерального Фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии Вадим Потапов на торжественном мероприятии, посвященном закрытию Года кино, которое прошло в Приморской краевой филармонии.

«На днях в мы подписали договоры на открытие еще четырех кинотеатров в вашем регионе. Всего в этом году Фонд кино поддержал строительство семи кинотеатров в Приморье», — отметил он.

Так, в июле 2016 года три дома культуры Приморья уже выиграли в конкурсе по поддержке кинотеатров в населенных пунктах Российской Федерации с количеством жителей менее 100 тысяч человек. Это Центр культуры досуга и библиотечного обслуживания Кавалеровского района в селе Кавалерово, Культурно-досуговый центр Лесозаводска и Центр культуры и досуга Октябрьского района в селе Покровка. Каждый кинозал из Фонда кино получит субсидию до пяти миллионов рублей на покупку экрана, проектора и другого оборудования.

«Обязательное условие для переоборудованного кинозала — демонстрация фильмов отечественного производства в объеме не менее 50% киносеансов в квартал», — добавил Вадим Потапов.

Таким образом, жители даже самых отдаленных уголков Приморья смогут смотреть новинки кинопроката.

Отметим, постепенно в селах Приморья создаются киноклубы. Грант на техническое оснащение учреждений в размере 300 тысяч рублей получил заведующий методическим отделением Приморского центра народной культуры Илья Федоров во всероссийском конкурсе в рамках молодежного форума «Ладога» в Санкт-Петербурге.

Как сообщили в департаменте культуры Приморского края, киноклубы откроются в домах культуры сел Комаровка, Валентин, Спасское, Яковлевка, Новопокровка, а также в поселках Лучегорск и Новонежино.

Им по договору безвозмездного пользования будут переданы проекторы. Ведущими и кураторами киноклубов станут представители молодежных общественных организаций Приморского края. Работа по организации клубов подходит к завершению.

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