В пятницу в Крыму до +4 градусов и без осадков
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек — РИА Новости (Крым). В пятницу, 23 декабря, в Крыму ожидается переменная облачность, осадков не предвидится, сообщили в Крымском гидрометцентре.
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек — РИА Новости (Крым). В пятницу, 23 декабря, в Крыму ожидается переменная облачность, осадков не предвидится, сообщили в Крымском гидрометцентре.
По прогнозам синоптиков, температура воздуха ночью составит 4−9 градусов мороза, днем — до 4 градусов тепла. Ветер будет дуть восточный с силой 7−12 м/с.
В Симферополе переменная облачность, без осадков. На дорогах гололедица. Ветер восточный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью составит от —6 до —8 градусов, днем — от 0 до 2 градусов выше нуля.
В Севастополе в пятницу также переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5−10 м/с. Ночью столбики термометров покажут 1−3 градуса мороза, днем — до +5.