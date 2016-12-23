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09:31 (мск), источник: РИА Крым

В пятницу в Крыму до +4 градусов и без осадков

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек — РИА Новости (Крым). В пятницу, 23 декабря, в Крыму ожидается переменная облачность, осадков не предвидится, сообщили в Крымском гидрометцентре.

По прогнозам синоптиков, температура воздуха ночью составит 4−9 градусов мороза, днем — до 4 градусов тепла. Ветер будет дуть восточный с силой 7−12 м/с.

В Симферополе переменная облачность, без осадков. На дорогах гололедица. Ветер восточный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью составит от —6 до —8 градусов, днем — от 0 до 2 градусов выше нуля.

В Севастополе в пятницу также переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5−10 м/с. Ночью столбики термометров покажут 1−3 градуса мороза, днем — до +5.

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