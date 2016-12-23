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10:01 (мск), источник: Газета.Ру

Милонов призвал отмечать в России День борьбы с абортами

Депутат Государственной думы России Виталий Милонов предложил отмечать 18 ноября День борьбы с абортами, передает RT.

Источник: РИА "Новости"

Милонов подготовил уже соответствующие поправки к закону «О днях воинской славы и памятных датах России». Внести инициативу в парламент депутат планирует до конца недели.

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По словам депутата, памятная дата обозначит отношение государства к абортам как к деструктивному явлению. Он отметил, что ежегодно женщины в России рожают 1,5 млн детей и делают один миллион абортов.

«Учитывая изложенное, заслуживает уважения и признания со стороны государства деятельность по противодействию абортам как массовому деструктивному явлению в обществе. Таким образом, проектом предлагается определить день, посвященный борьбе с абортами, — 18 ноября» — отмечается в пояснительной записке к законопроекту Милонова.

Милонов в записке указал, что 18 ноября 1920 года Наркомздрав и Наркомюст РСФСР издали постановление «Об охране здоровья женщин» и таким образом Россия стала первой в мире страной, узаконившей прерывание беременности по желанию женины.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о достижении Россией целей тысячелетия по снижению материнской и детской смертности.

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