Новую технику для тушения пожаров доставили в Хабаровский край

Автомобили оснащены современной компьютерной техникой, средствами спутниковой и радиосвязи. Техника появилась в краевой столице в рамках реализации Рослесхозом пилотного проекта «Реформирование лесоуправления и меры по борьбе с лесными пожарами в России».

Машины поступили в распоряжение управления лесами правительства региона, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу ведомства.