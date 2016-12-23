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10:45 (мск), источник: Губерния онлайн

Новую технику для тушения пожаров доставили в Хабаровский край

В Хабаровский край доставили два мобильных центра управления пожаротушением на базе КамАЗов.

Источник: Reuters

Автомобили оснащены современной компьютерной техникой, средствами спутниковой и радиосвязи. Техника появилась в краевой столице в рамках реализации Рослесхозом пилотного проекта «Реформирование лесоуправления и меры по борьбе с лесными пожарами в России».

Машины поступили в распоряжение управления лесами правительства региона, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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