Опубликован список общественного транспорта, который будет работать в новогоднюю ночь

В Перми 31 декабря отменяются отправления общественного транспорта с конечных остановок после 22:00. Однако с 01:00 до 04:00 по городу будут курсировать автобусные маршруты № 10, 14, 20, 32, 53, 68, 77, троллейбусы № 5 и трамваи № 11, сообщает пресс-служба городской администрации.



В связи с перекрытием движения в районе эспланады транспорт будет следовать через улицы Борчанинова и Крисанова. Троллейбусы маршрута № 5 поедут до улицы Советской. Трамвайный маршрут № 11 будет следовать сообщением «микрорайон Висим — школа № 107». Конечные пункты других маршрутов не изменятся.



Отметим, проезд в новогоднюю ночь будет бесплатным.

