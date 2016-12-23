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10:16 (мск), источник: Новости Перми

Опубликован список общественного транспорта, который будет работать в новогоднюю ночь

В ночь на 1 января с 01:00 до 04:00 по городу будут курсировать семь автобусных, один троллейбусный и один трамвайный маршруты. Проезд в это время будет бесплатным.

Источник: РИА "Новости"

В Перми 31 декабря отменяются отправления общественного транспорта с конечных остановок после 22:00. Однако с 01:00 до 04:00 по городу будут курсировать автобусные маршруты № 10, 14, 20, 32, 53, 68, 77, троллейбусы № 5 и трамваи № 11, сообщает пресс-служба городской администрации.

В связи с перекрытием движения в районе эспланады транспорт будет следовать через улицы Борчанинова и Крисанова. Троллейбусы маршрута № 5 поедут до улицы Советской. Трамвайный маршрут № 11 будет следовать сообщением «микрорайон Висим — школа № 107». Конечные пункты других маршрутов не изменятся.

Отметим, проезд в новогоднюю ночь будет бесплатным.

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