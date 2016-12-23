35 омским инвалидам вручили новые автомобили
На приобретение автотранспортных средств из Фонда социального страхования направлено 17 миллионов рублей.
На приобретение автотранспортных средств из Фонда социального страхования направлено 17 миллионов рублей.
35 жителям региона, пострадавших на производстве, вручили ключи от новых автомобилей. Фонд социального страхования Российской Федерации направил 17 миллионов рублей на приобретение машин. Транспортные средства, специально оборудованные под физиологические потребности людей с ограниченными возможностями, передаются инвалидам каждый год.
Государственная программа поддержки пострадавших на производстве и получивших инвалидность действует на всей территории Омской области с 2011 года.
Как гласит закон, такой транспорт выдается каждые 7 лет, причем предыдущий автомобиль не забирают, а оставляют в личном пользовании владельца. Хозяин сам решает, что делать со старой машиной и вправе подарить его или продать.
Также государство выделяет фиксированную сумму на топливо и оплачивает капительный ремонт автомобиля.
Сергей Добрых, первый заместитель Минтруда и социального развития Омской области:
— Сегодня в Омской области 40 процентов людей с инвалидностью гарантированно трудоустроены. В следующем году эта цифра будет доведена до 50 процентов, причем сюда не входят пострадавшие на производстве.
В настоящее время региональное Минтруда вместе с Фондом социального страхования и службой занятости готовят программу переобучения, повышения квалификации и трудоустройства омичей, который получили инвалидность на производстве.
Пилотный проект в Омской области запустят в 2017 году.