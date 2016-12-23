Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лучшим зданием 2016 года назван «дом-трансформер»
5 психических болезней из русских сказок
СМИ: пленных турецких военных сожгли заживо
Представителю Трампа пришлось объяснять слова будущего президента
СМИ: 44-летняя Гвинет Пэлтроу обручилась
Теракт на рождественской ярмарке: хронология событий Die Welt: исполнитель теракта в Берлине все еще на свободе и вооружен
Утвержден размер страховой пенсии в 2017 году
Ученые разгадали тайну Солнца
В Москве заменят все старые лифты
Многие застройщики уйдут с рынка в 2017 году
Многочасовая капельница: состояние Ольги Бузовой ухудшилось
"Я ненавижу Россию": 18-летняя дочь Кафельникова
24-летняя дочка Михаила Барышникова вышла в свет (фото)
В моду вошел роскошный золотой маникюр (фото)
Арбитражный суд не поверил в гомеопатию
Вред красного мяса поставили под сомнение
Отмена детских кресел может стать реальностью
Видео дня: чем опасен автосервис
Фоторепортажи
8Подаренную Франции собаку признали непригодной к службе
14События недели в фотографиях
17Взрыв на рынке пиротехники в Мексике
16В Берлине грузовик въехал в толпу людей
10:54 (мск), источник: ТАСС

Депутатская Елка прошла в Екатеринбургском цирке

Благотворительный праздник, организованный Заксобранием Свердловской области, прошел для двух тысяч детей из многодетных и малообеспеченных семей и воспитанников детских домов.

Источник: РИА "Новости"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Традиционная депутатская Елка прошла в Екатеринбургском государственном цирке. По приглашению депутатов Законодательного Собрания на новогодний праздник приехали дети со всех избирательных округов Свердловской области, за исключением самых северных территорий, где в эти дни термометр опускался ниже 40 градусов, сообщили в пресс-службе парламента.

Председатель Законодательного собрания Людмила Бабушкина от имени депутатов и от себя лично поздравила детей и взрослых с началом зимних каникул и наступающим Новым годом. «Уже много лет Законодательное собрание Свердловской области по инициативе депутата, директора Екатеринбургского государственного цирка Анатолия Марчевского проводит такой большой благотворительный праздник для почти двух тысяч ребятишек», — отметила она.

В зале присутствовали преимущественно воспитанники детских домов, дети из многодетных и малообеспеченных семей, у которых без депутатской поддержки вряд ли бы появилась такая возможность побывать на настоящем цирковом представлении.

Приглашенные на благотворительную депутатскую Елку вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой увидели волшебное представление — цирковой вариант известной сказки Пушкина о царе Салтане с участием клоунов, акробатов, самых разных дрессированных животных, в том числе уникальный номер с пингвинами. В конце представления детей ждали сладкие подарки.

Спикер Заксобрания пожелала ребятам, их родителям и наставникам хорошо отдохнуть и с новыми силами продолжить учебу в новом году.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Число жертв отравления суррогатным алкоголем в Иркутске достигло 74
Пресс-конференция Путина ставит рекорды еще до своего начала
Алеппо полностью освобожден от боевиков
Израильская фармкомпания призналась в подкупе чиновников в РФ
Госдеп назвал армию США лучшей за всю историю человечества
«МегаФон» объявил о планах купить долю Усманова в Mail.Ru Group
Акушерок собрались приравнять к врачам
Известного барда Александра Новикова обвинили в мошенничестве
Спорт
Перенос этапа КМ по биатлону — это полумеры. Обзор мировых СМИ О реакции иностранных коллег на решение IBU о российских биатлонистах
Авто
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет Во Владивостоке, Калининграде и Хабаровске — почти траур: с нового года ввоз столь любимых местными автомобилистами заграничных машин будет заблокирован
Hi-Tech
«Википедия» назвала самые редактируемые статьи года Самая популярная интернет-энциклопедия «Википедия» (wikipedia) назвала самые редактируемые статьи года
Кино
Вопль Тома Круза из новой «Мумии» превратили в мем Ранее был опубликован трейлер ремейка классического хоррора с голливудским актером в главной роли
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
Города России с самым доступным жильем
Многие застройщики уйдут с рынка в 2017 году
В Москве заменят все старые лифты
Леди
Как выглядит 32-летняя женщина после биоревитализации (фото) Руководитель «Леди Mail.Ru» Елена Володина решилась на смелый эксперимент и поделилась результатом.
Дети
Помешанная на подарках мама побила прошлогодний рекорд Если в прошлом году каждый из трех детей британки Эммы Тэпинг получил на Рождество по 87 подарков, то в этом году их количество выросло до 96.
Попмеханика
10 российских и советских троллейбусов
Самые смешные кадры с животными — 2016
Как сделать игрушечного робота-шагохода
10 теорий об эволюции человека
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь