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10:13 (мск), источник: Lenta.Ru

Соцсети очаровала двулапая кошка-кенгуру

Пользователей социальных сетей покорила кошка по имени Эйбл (Able), которая лишилась передних лап и передвигается только на задних. Видео с ее участием, публикуемые в группе Able Maew на Facebook, набирают сотни тысяч просмотров, отмечает Buzzfeed.

Животное живет в Бангкоке, ему пять лет. Кошка потеряла лапы во время охоты. В погоне за птицей она забралась на крышу, где задела линии электропередач. Передние лапы и хвост Эйбл попали под ток, их пришлось ампутировать. Также животное сильно повредила прямую кишку, которая сильно обгорела.

С тех пор Эйбл научилась пользоваться только задними конечностями. Дома она не скучает: ее постоянно сопровождает другая кошка по кличке ФинФин.

Хозяйка отмечает, что ее питомца особенно любит смотреть рекламу по телеканалу National Geographic и наблюдать за птицами из окна. Судя по видео с участием Эйбл, она не теряет бодрости духа, несмотря на потерю конечностей.

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