Соцсети очаровала двулапая кошка-кенгуру

Животное живет в Бангкоке, ему пять лет. Кошка потеряла лапы во время охоты. В погоне за птицей она забралась на крышу, где задела линии электропередач. Передние лапы и хвост Эйбл попали под ток, их пришлось ампутировать. Также животное сильно повредила прямую кишку, которая сильно обгорела.

С тех пор Эйбл научилась пользоваться только задними конечностями. Дома она не скучает: ее постоянно сопровождает другая кошка по кличке ФинФин.