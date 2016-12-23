Соцсети очаровала двулапая кошка-кенгуру

Животное живет в Бангкоке, ему пять лет. Кошка потеряла лапы во время охоты. В погоне за птицей она забралась на крышу, где задела линии электропередач. Передние лапы и хвост Эйбл попали под ток, их пришлось ампутировать. Также животное сильно повредила прямую кишку, которая сильно обгорела.
С тех пор Эйбл научилась пользоваться только задними конечностями. Дома она не скучает: ее постоянно сопровождает другая кошка по кличке ФинФин.
Хозяйка отмечает, что ее питомца особенно любит смотреть рекламу по телеканалу National Geographic и наблюдать за птицами из окна. Судя по видео с участием Эйбл, она не теряет бодрости духа, несмотря на потерю конечностей.