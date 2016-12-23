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10:33 (мск), источник: ИА Башинформ

Уфимцев ждут разнообразные новогодние представления — программа

УФА, 23 дек 2016. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. Уфимцев ждут разнообразные новогодние представления. Все театры и концертные учреждения подготовили для зрителей яркие мероприятия.

Источник: РИА "Новости"

Перед показами спектаклей в фойе театров проходят новогодние утренники, подготовленные артистами театров. Игры, танцы, встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой, а также символами уходящего и наступающего годов уже ожидают своих преданных зрителей, сообщает интернет-портал «Культурный мир Башкортостана».

Башкирский театр драмы им. М. Гафури подготовил для маленьких зрителей пиратскую историю «Море. Остров. Клад». Приключенческую сказку на русском языке предваряет хоровод со Снегурочкой, Дедом Морозом, петухом Йориком и пиратами. Сказка идет с 22 по 30 декабря и с 3 по 8 января. Государственный русский драматический театр 30 декабря и 2 января представит детский мюзикл «Снежная королева» по мотивам одноименной сказки Х. К. Андерсена.

Национальный Молодежный театр им. М. Карима покажет две новогодние сказки: «Волшебная мельница» и «Как елку делили». Оба спектакля на русском языке пройдут с 22 по 30 декабря и со 2 по 8 января. Уфимский татарский театр «Нур» представит малышам сказку «Тайна заколдованной русалки». Спектакль будет идти с 21 по 30 декабря и 2 по 8 января.

Башкирский государственный театр оперы и балета порадует несколькими новогодними балетными постановками. На сцене театра пройдут показы балета «Щелкунчик» (с 25 по 31 декабря, 4 и 8 января), балета-феерии «Золушка» (23 декабря и 6 января), мюзикла «Бременские музыканты» (3 января), музыкальной сказки «Хрустальная туфелька, или Сказка о Золушке» (5 и 22 января), детского мюзикла «День рождения кота Леопольда» (6 января), оперы «Снегурочка» (21 января). 13 января Башкирская опера отметит Старый Новый год гала-концертом солистов оперной труппы, балета, хора и симфонического оркестра БГТОиБ.

Башкирский государственный театр кукол приглашает маленьких зрителей на спектакль «Что такое Новый Год», который пройдет 24, 25 декабря и 2, 4, 6, 8 января; на спектакль «Морозко» — 30, 31 декабря, 2 и 8 января; на новогоднее представление «Косолапому не спится» 29 и 30 декабря.

Башкирская государственная филармония им. Х. Ахметова подготовила множество праздничных концертов. 23—30 декабря и 2−4, 7 января состоится праздник для всей семьи «Новый год в Пушкиленде», где также пройдет интерактивная дискотека с любимыми героями сказок Пушкина. 24 декабря — концерт «Музыка Рождества», 5 января — «Новогодний Сlassic-парад», 6 января — «Әйҙә, әтәс ҡунаҡҡа, йәки яңы йыл менән!», 8 января Эльвира Хайрутдинова представит концерт «Новогодний орган». 8 января пройдет «Рождественский Soundtrack-концерт», 16 января филармония представит рождественский концерт «Хор Кирилло-Мефодиевского храма г. Уфы». 21 января Владимир Бакулин исполнит концерт «Крещенские морозы». Также в филармонии пройдет московский спектакль ростовых кукол «Щенячий патруль».

Городской дворец культуры с 23 декабря начнет показ новогоднего представления «Селфи с Дедом Морозом». Конгресс-холл представляет новогоднее приключение «Три богатыря» 28 и 29 декабря, 3—6 января.

Кинотеатр «Родина» 26 декабря покажет телезрителям большой балет в кино «Щелкунчик» с хореографией Юрия Григоровича. В Государственном концертном зале «Башкортостан» с 24 декабря по 5 января состоится республиканская ёлка, где детям и их родителям будет продемонстрирована «Новогодняя сказка».

В столице Башкортостана установлена центральная ёлка республики. В этно-парке «Ватан» развернулся сказочный городок, где разместилась центральная гостевая юрта Деда Мороза. В городке функционируют ледовый каток, горки, концертная площадка, дом сказок с представлениями, почтовое отделение Юрты Деда Мороза и тематические юрты. В главной юрте башкирский Дед Мороз будет принимать гостей ежедневно до 15 января.

Уфимский цирк 17 декабря и 15 января представит новогоднюю программу «Империя львиц».

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