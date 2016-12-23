Уфимцев ждут разнообразные новогодние представления — программа
УФА, 23 дек 2016. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. Уфимцев ждут разнообразные новогодние представления. Все театры и концертные учреждения подготовили для зрителей яркие мероприятия.
УФА, 23 дек 2016. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. Уфимцев ждут разнообразные новогодние представления. Все театры и концертные учреждения подготовили для зрителей яркие мероприятия.
Перед показами спектаклей в фойе театров проходят новогодние утренники, подготовленные артистами театров. Игры, танцы, встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой, а также символами уходящего и наступающего годов уже ожидают своих преданных зрителей, сообщает
Башкирский театр драмы им. М. Гафури подготовил для маленьких зрителей пиратскую историю «Море. Остров. Клад». Приключенческую сказку на русском языке предваряет хоровод со Снегурочкой, Дедом Морозом, петухом Йориком и пиратами. Сказка идет с 22 по 30 декабря и с 3 по 8 января. Государственный русский драматический театр 30 декабря и 2 января представит детский мюзикл «Снежная королева» по мотивам одноименной сказки Х. К. Андерсена.
Национальный Молодежный театр им. М. Карима покажет две новогодние сказки: «Волшебная мельница» и «Как елку делили». Оба спектакля на русском языке пройдут с 22 по 30 декабря и со 2 по 8 января. Уфимский татарский театр «Нур» представит малышам сказку «Тайна заколдованной русалки». Спектакль будет идти с 21 по 30 декабря и 2 по 8 января.
Башкирский государственный театр оперы и балета порадует несколькими новогодними балетными постановками. На сцене театра пройдут показы балета «Щелкунчик» (с 25 по 31 декабря, 4 и 8 января),
Башкирский государственный театр кукол приглашает маленьких зрителей на спектакль «Что такое Новый Год», который пройдет 24, 25 декабря и 2, 4, 6, 8 января; на спектакль «Морозко» — 30, 31 декабря, 2 и 8 января; на новогоднее представление «Косолапому не спится» 29 и 30 декабря.
Башкирская государственная филармония им. Х. Ахметова подготовила множество праздничных концертов.
Городской дворец культуры с 23 декабря начнет показ новогоднего представления «Селфи с Дедом Морозом».
Кинотеатр «Родина» 26 декабря покажет телезрителям большой балет в кино «Щелкунчик» с хореографией Юрия Григоровича. В Государственном концертном зале «Башкортостан» с 24 декабря по 5 января состоится республиканская ёлка, где детям и их родителям будет продемонстрирована «Новогодняя сказка».
В столице Башкортостана установлена центральная ёлка республики. В
Уфимский цирк 17 декабря и 15 января представит новогоднюю программу «Империя львиц».