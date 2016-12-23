В Новосибирске открылся детский сад на 220 мест

НОВОСИБИРСК, 23 декабря. /ТАСС/. Новый детский сад на 220 мест открылся в новосибирском микрорайоне Новомарусино, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Средства на строительство детского сада на условиях софинансирования были привлечены из федерального бюджета. Сметная стоимость строительства составила около 192 млн рублей, в том числе порядка 78 млн рублей из областного бюджета и около 114 млн рублей из федерального бюджета», — говорится в сообщении.

Помимо групповых помещений, в детсаду оборудованы современные медицинские, пищевые и прачечные блоки, музыкальные, физкультурные залы, кабинеты учителей-логопедов и педагогов-психологов, студии для художественного развития детей, театральная мастерская и библиотека, школа дополнительного развития детей, кабинет робототехники, исследовательская лаборатория и детская телестудия.

В 2015 году Новосибирская область выполнила федеральную программу по обеспечению всех детей в возрасте от трех до семи лет местами в детских садах: за время ее действия было введено 34 тысячи мест, на это ушло 10 млрд рублей. Однако ранее губернатор Владимир Городецкий отметил, что область намерена и дальше продолжать строить детские сады с тем, чтобы развивать инфраструктуру новых районов, а также обеспечить местами детей младшего возраста.

Всего в 2016 году Новосибирская область привлекла из федерального бюджета более 744 млн рублей для строительства социально значимых объектов.