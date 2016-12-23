Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Многие застройщики уйдут с рынка в 2017 году
Секс и возраст: тотемы, табу
Умер известный советский и российский актер
Украинские силовики заняли новые позиции в районе Дебальцево
61-летняя модель Дженис Дикинсон вышла замуж (фото)
В Сахаре впервые за почти 40 лет выпал снег (фото)По словам фотографа, сделавшего снимки на севере пустыни, "снег пролежал около дня, а потом начал таять".
Кто стоял за убийством российского посла на самом деле. Мнение
Подробности расставания Бузовой и Тарасова
Почему комфорткласс потеснил другие новостройки?
Города России с самым доступным жильем
Возлюбленный Булановой готов ради неё на все: признание мужчины
Народная артистка СССР госпитализирована ночью
Читатели «Леди Mail.Ru» выберут лучших блогеров года
Родственница Бузовой рассказала о ее разводе с Тарасовым
Арбитражный суд не поверил в гомеопатию
Вред красного мяса поставили под сомнение
Как кортеж премьер-министра выезжает на дорогу: видео
Hyundai и Mazda оказались «самыми качественными»
Фоторепортажи
14Самые разрушительные стихийные бедствия 2016 года
14События недели в фотографиях
17Взрыв на рынке пиротехники в Мексике
8«Большой мир льда и снега»
10:52 (мск), источник: ТАСС

В Новосибирске открылся детский сад на 220 мест

В учреждении оборудованы современные медицинские, пищевые и прачечные блоки, музыкальные, физкультурные залы, кабинеты учителей-логопедов и педагогов-психологов, студии для художественного развития.

Источник: Reuters

НОВОСИБИРСК, 23 декабря. /ТАСС/. Новый детский сад на 220 мест открылся в новосибирском микрорайоне Новомарусино, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Средства на строительство детского сада на условиях софинансирования были привлечены из федерального бюджета. Сметная стоимость строительства составила около 192 млн рублей, в том числе порядка 78 млн рублей из областного бюджета и около 114 млн рублей из федерального бюджета», — говорится в сообщении.

Помимо групповых помещений, в детсаду оборудованы современные медицинские, пищевые и прачечные блоки, музыкальные, физкультурные залы, кабинеты учителей-логопедов и педагогов-психологов, студии для художественного развития детей, театральная мастерская и библиотека, школа дополнительного развития детей, кабинет робототехники, исследовательская лаборатория и детская телестудия.

В 2015 году Новосибирская область выполнила федеральную программу по обеспечению всех детей в возрасте от трех до семи лет местами в детских садах: за время ее действия было введено 34 тысячи мест, на это ушло 10 млрд рублей. Однако ранее губернатор Владимир Городецкий отметил, что область намерена и дальше продолжать строить детские сады с тем, чтобы развивать инфраструктуру новых районов, а также обеспечить местами детей младшего возраста.

Всего в 2016 году Новосибирская область привлекла из федерального бюджета более 744 млн рублей для строительства социально значимых объектов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Fitch отзывает рейтинги всех российских компаний по национальной шкале
Пресс-конференция Путина ставит рекорды еще до своего начала
Алеппо полностью освобожден от боевиков
Израильская фармкомпания призналась в подкупе чиновников в РФ
Госдеп назвал армию США лучшей за всю историю человечества
«МегаФон» купит долю Усманова в Mail.Ru Group
Акушерок собрались приравнять к врачам
Известного барда Александра Новикова обвинили в мошенничестве
Спорт
Перенос этапа КМ по биатлону — это полумеры. Обзор мировых СМИ О реакции иностранных коллег на решение IBU о российских биатлонистах
Авто
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет Во Владивостоке, Калининграде и Хабаровске — почти траур: с нового года ввоз столь любимых местными автомобилистами заграничных машин будет заблокирован
Hi-Tech
«Википедия» назвала самые редактируемые статьи года Самая популярная интернет-энциклопедия «Википедия» (wikipedia) назвала самые редактируемые статьи года
Кино
Вопль Тома Круза из новой «Мумии» превратили в мем Ранее был опубликован трейлер ремейка классического хоррора с голливудским актером в главной роли
Недвижимость
Почему типовые районы стали выглядеть по-европейски?
Лучшим зданием 2016 года назван «дом-трансформер»
Многие застройщики уйдут с рынка в 2017 году
Граждан не выпускают за рубеж из-за долгов по ЖКХ
Леди
Как выглядит 32-летняя женщина после биоревитализации (фото) Руководитель «Леди Mail.Ru» Елена Володина решилась на смелый эксперимент и поделилась результатом.
Дети
Помешанная на подарках мама побила прошлогодний рекорд Если в прошлом году каждый из трех детей британки Эммы Тэпинг получил на Рождество по 87 подарков, то в этом году их количество выросло до 96.
Попмеханика
Терраформирование Марса: насколько это реально
3 замечательных истории об автогонщиках и полицейских
Что нужно делать с автомобилем зимой
8 водомётных машин: полиция всех стран мира
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь