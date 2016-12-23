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10:26 (мск), источник: СуперОмск

В Омске немного потеплеет уже в предстоящую субботу

В Обь-Иртышском управлении по гидрометеорологии дали консультацию о погодных условиях в Омской области с 24 по 30 декабря.

Источник: РИА "Новости"

В результате вторжения арктического холодного воздуха с 15 числа на территории области наблюдалась аномально холодная погода. Минимальная температура воздуха понижалась до 30…-38°, в северных районах до −40…−49°, отмечают синоптики. Морозы, по их прогнозу смягчатся уже в субботу, 24 декабря.

«Предстоящая ночь будет еще морозной, с температурой −28…−33°, в северных районах −35…−40°. Утром произойдет повышение температуры воздуха и днем в субботу ожидается −16…−21°. В дальнейшем под влиянием более влажного и теплого воздуха Атлантики установится умеренно морозная погода, пройдет снег, в отдельных районах с метелью», — рассказала начальник отдела метеорологических прогнозов Ольга Демидова.

По ее словам, в указанный период ночью будет преобладать температура до -18°, при прояснении до -25°, днем — от -9 до -14°.

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