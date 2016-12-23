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10:24 (мск), источник: ИА Башинформ

Мы не должны допустить в Башкирии повторения ханты-мансийской трагедии — Михаил Закомалдин

УФА, 23 дек 2016. /ИА «Башинформ», Арина Рахимкулова/. В Башкортостане правила перевозки детей стали темой совещания у Главного федерального инспектора по республике Михаила Закомалдина. Во встрече участвовали руководители региональных и федеральных структур власти.

По словам заместителя председателя Госкомитета РБ по транспорту и дорожному хозяйству Азата Калимуллина, в Башкортостане школьными автобусами осуществляется перевозка свыше 33 тысяч обучающихся из 2400 населенных пунктов. Автобусный парк республики составляют более 44 тысяч единиц техники. Еще 50 автобусов в ближайшее время выделит федеральный центр.

«Мы ни в коем случае не должны допустить повторения ханты-мансийской трагедии. Перевозка детей — это серьезный вопрос, подходить к которому нужно крайне ответственно. Просчетов здесь быть не должно», — сказал Главный федеральный инспектор.

Как было отмечено на совещании, 1 января 2017 года вступают в силу изменения в Постановление Правительства России «Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами», которые, в частности, коснутся технического состояния транспорта. С нового года для осуществления перевозки несовершеннолетних будут допускаться только те автобусы, с момента выпуска которых прошло не более 10 лет. Кроме того, транспорт должен быть оснащен тахографом и спутниковой системой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS. Михаил Закомалдин подчеркнул, что все требования к технической стороне перевозки детей, согласно Постановлению, должны быть выполнены в срок и в полном объеме, сообщили в пресс-службе Главного федерального инспектора по Башкортостану.

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