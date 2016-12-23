Мы не должны допустить в Башкирии повторения ханты-мансийской трагедии — Михаил Закомалдин

По словам заместителя председателя Госкомитета РБ по транспорту и дорожному хозяйству Азата Калимуллина, в Башкортостане школьными автобусами осуществляется перевозка свыше 33 тысяч обучающихся из 2400 населенных пунктов. Автобусный парк республики составляют более 44 тысяч единиц техники. Еще 50 автобусов в ближайшее время выделит федеральный центр.

«Мы ни в коем случае не должны допустить повторения ханты-мансийской трагедии. Перевозка детей — это серьезный вопрос, подходить к которому нужно крайне ответственно. Просчетов здесь быть не должно», — сказал Главный федеральный инспектор.