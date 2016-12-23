Дорожники предупредили воронежцев о мокром снеге и гололедице

По прогнозам синоптиков, в течение дня будет облачно с прояснениями, пройдут небольшие моросящие осадки, местами с мокрым снегом. Гололед, видимость без тумана — до 10 км, во время тумана — до 1 км. Ветер юго-западный, днем 5−10 м/с, температура от -3 до +2 градусов. Теплая погода сохранится в Воронеже и в выходные.

Дорожники попросили автомобилистам быть предельно осторожными на дороге, а также по возможности воздержаться от дальних поездок при неблагоприятных погодных условиях.

Для вызова экстренных служб стоит воспользоваться телефонами «112» (для мобильных телефонов), «101» (для мобильных и городских телефонов) или телефоном доверия ГУ МЧС России по Воронежской области 8 (473) 277 99 00.

Прием сообщений о дорожной обстановке осуществляется по телефонам диспетчерской службы ФКУ «Черноземуправтодор»: 8 (473) 280 16 10, 8 (980) 343 59 40. Оперативный дежурный подрядной организации ЗАО «Дороги Черноземья»: 8 (473)200 15 04.