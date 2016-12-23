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11:38 (мск), источник: Вести - Калининград

Андрей Ермак: В Калининград туристы едут за культурно-познавательным отдыхом

В Калининград туристы едут за культурно-познавательным и санаторно-курортным отдыхом. Такое мнение выразил врио министра по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак в эфире радио «Маяк- Калининград».

По его словам, около 87% туристов, посещающих Калининградскую область, являются россиянами, и только около 13% — иностранцы.

«Это уже в меньшей степени ностальгический туризм. Это немецкие туристы, которые приезжают просто посмотреть Калининградскую область, как изменилась территория, архитектура их интересует, история, конечно. Российские туристы в основном приезжают ради двух вещей: это санаторно-курортный отдых и культурно-познавательный. Причем последний начинает занимать доминирующую позицию», — рассказал руководитель туристического ведомства.

В связи с большим потоком туристов в период новогодних праздников региональным властям пришлось договариваться о дополнительных авиарейсах на Калининград из Москвы и Санкт-Петербурга. Чтобы капризная калининградская погода не разочаровала туристов, акцент в новогодние дни будет сделан на предложения учреждений культуры: концерты, выставки, ярмарки и другие мероприятия. Поэтому многие театры, музеи и концертные залы на каникулы не уйдут и даже увеличат время работы с 1 по 10 января.

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