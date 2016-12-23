Андрей Ермак: В Калининград туристы едут за культурно-познавательным отдыхом

По его словам, около 87% туристов, посещающих Калининградскую область, являются россиянами, и только около 13% — иностранцы.

«Это уже в меньшей степени ностальгический туризм. Это немецкие туристы, которые приезжают просто посмотреть Калининградскую область, как изменилась территория, архитектура их интересует, история, конечно. Российские туристы в основном приезжают ради двух вещей: это санаторно-курортный отдых и культурно-познавательный. Причем последний начинает занимать доминирующую позицию», — рассказал руководитель туристического ведомства.