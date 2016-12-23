Андрей Ермак: В Калининград туристы едут за культурно-познавательным отдыхом
В Калининград туристы едут за
В Калининград туристы едут за
По его словам, около 87% туристов, посещающих Калининградскую область, являются россиянами, и только около 13% — иностранцы.
«Это уже в меньшей степени ностальгический туризм. Это немецкие туристы, которые приезжают просто посмотреть Калининградскую область, как изменилась территория, архитектура их интересует, история, конечно. Российские туристы в основном приезжают ради двух вещей: это
В связи с большим потоком туристов в период новогодних праздников региональным властям пришлось договариваться о дополнительных авиарейсах на Калининград из Москвы и