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11:41 (мск), источник: БЕЛТА

Талоны по старым тарифам в общественном транспорте Минска действительны до 19 января

С 21 декабря увеличилась стоимость билетов на одну поездку (на 10%) и проездных документов (на 5%) на городские перевозки пассажиров и ручной клади в регулярном сообщении.

Источник: РИА "Новости"

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Талоны по старым тарифам в общественном транспорте Минска действительны до 19 января 2017 года, сообщили БЕЛТА на предприятии «Минсктранс».

С 21 декабря увеличилась стоимость билетов на одну поездку (на 10%) и проездных документов (на 5%) на городские перевозки пассажиров и ручной клади в регулярном сообщении.

Повышены тарифы на проезд в общественном транспорте МинскаВ частности, стоимость проезда автобусами, троллейбусами, трамваями в обычном и скоростном регулярном сообщении повышается до Br0,55 за одну поездку, метрополитеном — до Br0,60.

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«Билеты на одну поездку по предшествующим тарифам Br0.5 и Br0.65 действительны в течение тридцати дней со дня вступления в силу соответствующего решения. Неиспользованные билеты на одну поездку по старым тарифам подлежат обмену (только в киосках и кассах филиала “Агентство Минсктранс”) с соответствующей доплатой (разницы в тарифе) на новые билеты на протяжении всего периода действия решения», — отметили на предприятии.

Приобретенные ранее билеты на одну поездку у водителя по тарифам Br0.55 или Br0.7 действительны для оплаты проезда в автобусах, трамваях, троллейбусах или в автобусах экспресс-маршрутов соответственно на протяжении всего периода действия решения.

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