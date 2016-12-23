23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Талоны по старым тарифам в общественном транспорте Минска действительны до 19 января 2017 года, сообщили БЕЛТА на предприятии «Минсктранс».

С 21 декабря увеличилась стоимость билетов на одну поездку (на 10%) и проездных документов (на 5%) на городские перевозки пассажиров и ручной клади в регулярном сообщении.

Повышены тарифы на проезд в общественном транспорте МинскаВ частности, стоимость проезда автобусами, троллейбусами, трамваями в обычном и скоростном регулярном сообщении повышается до Br0,55 за одну поездку, метрополитеном — до Br0,60.