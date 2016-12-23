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14:35 (мск), источник: Моя Планета

Слоны изменили свою ДНК из-за браконьеров

Все больше африканских слонов рождаются без бивней. Ученые полагают, что таким образом животные на генетическом уровне защищают себя от внимания браконьеров, стремящихся получить дорогую слоновую кость.

Источник: AFP 2016

Около 144 000 слонов были уничтожены ради бивней между 2007 и 2014 годами. В результате некоторые виды оказались под угрозой исчезновения. В то же время выжившие популяции могут в конце концов полностью лишиться бивней, предупреждают исследователи.

Уже сейчас в некоторых районах обитания в Африке 98% слоних не имеют бивней, передает The Independent.

По словам Джойс Пул, главы благотворительной организации Elephant Voices, существует прямая корреляция между интенсивностью браконьерства и процентом рожденных без бивней самок.

В Национальном парке Gorongosa в Мозамбике 90% слонов были убиты с 1977 по 1992 год, во время гражданской войны в стране.
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Джойс Пул отмечает, что из-за этого почти половина самок старше 35 лет не имеют бивней, хотя браконьерство в настоящее время под контролем и популяция восстанавливается.

Пул полагает, что исследователи столкнулись с генетической мутацией у слонов. «Самки без бивней производят такое же потомство», — отмечает она.

Африканские слоны используют бивни в целях самообороны, а также для добычи пищи.

В 2008 году ученые обнаружили, что размер бивней у слонов сократился в два раза по сравнению с показателями столетней давности.

Те слоны, которые не решаются утрачивать бивни, вырабатывают другие стратегии защиты от браконьеров.

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