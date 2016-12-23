Слоны изменили свою ДНК из-за браконьеров

Около 144 000 слонов были уничтожены ради бивней между 2007 и 2014 годами. В результате некоторые виды оказались под угрозой исчезновения. В то же время выжившие популяции могут в конце концов полностью лишиться бивней, предупреждают исследователи.

Уже сейчас в некоторых районах обитания в Африке 98% слоних не имеют бивней, передает The Independent.

По словам Джойс Пул, главы благотворительной организации Elephant Voices, существует прямая корреляция между интенсивностью браконьерства и процентом рожденных без бивней самок.