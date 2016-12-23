Слоны изменили свою ДНК из-за браконьеров
Все больше африканских слонов рождаются без бивней. Ученые полагают, что таким образом животные на генетическом уровне защищают себя от внимания браконьеров, стремящихся получить дорогую слоновую кость.
Все больше африканских слонов рождаются без бивней. Ученые полагают, что таким образом животные на генетическом уровне защищают себя от внимания браконьеров, стремящихся получить дорогую слоновую кость.
Около 144 000 слонов были уничтожены ради бивней между 2007 и 2014 годами. В результате некоторые виды оказались под угрозой исчезновения. В то же время выжившие популяции могут в конце концов полностью лишиться бивней, предупреждают исследователи.
Уже сейчас в некоторых районах обитания в Африке 98% слоних не имеют бивней, передает The Independent.
По словам Джойс Пул, главы благотворительной организации Elephant Voices, существует прямая корреляция между интенсивностью браконьерства и процентом рожденных без бивней самок.
В Национальном парке Gorongosa в Мозамбике 90% слонов были убиты с 1977 по 1992 год, во время гражданской войны в стране.
Джойс Пул отмечает, что
Пул полагает, что исследователи столкнулись с генетической мутацией у слонов. «Самки без бивней производят такое же потомство», — отмечает она.
Африканские слоны используют бивни в целях самообороны, а также для добычи пищи.
В 2008 году ученые обнаружили, что размер бивней у слонов сократился в два раза по сравнению с показателями столетней давности.
Те слоны, которые не решаются утрачивать бивни, вырабатывают другие стратегии защиты от браконьеров.