Десятимиллионная транспортная карта «Тройка» выдана в Москве

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Десятимиллионную транспортную карту «Тройка» вручили участнику проекта «Активный гражданин» в Москве. Об этом сообщила журналистам заместитель руководителя столичного департамента транспорта Алина Бисембаева.

«По данным на декабрь 2016 года количество выданных транспортных карт “Тройка” достигло 10 миллионов. Победительница получила карту с уникальным дизайном и безлимитным проездом сроком на один год, а также памятные сувениры. Имя победителя определил генератор случайных чисел», — сказала она.

Бисембаева напомнила, что электронная транспортная карта «Тройка» подходит для оплаты проезда в подземном и наземном общественном транспорте Москвы, в пригородном сообщении и в Аэроэкспрессе.

В настоящий момент пополнить баланс карты «Тройка» можно с помощью Единого транспортного портала, платежных терминалов, электронных денег, мобильных приложений банков-партнеров, социальной сети и других агентов.

Всего на территории города доступны более 4,2 тыс. точек прямого пополнения карты и более 32 тыс. удаленного пополнения.