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12:02 (мск), источник: Югополис

Аэропорт Краснодара может изменить расписание полетов из-за тумана

23 декабря в международном аэропорту Краснодара возможны изменения в расписании полетов.

Источник: Югополис

По данным на 11.00, два самолета из Москвы направлены на запасные аэродромы в Анапу и Минеральные воды, сообщает пресс-служба компании Базэл Аэро.

Таким образом, московский рейс авиакомпании «Аэрофлот» будет выполнен из Анапы. Пассажиры из Краснодара в Анапу доставлены автобусами.

По прогнозам синоптиков, улучшение погодных условий ожидается к 13.00 23 декабря.

С пассажирами задержанных рейсов работают представители авиакомпаний. Статус рейсов пассажиры могут уточнить на онлайн-табло и в справочной службе аэропорта.

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