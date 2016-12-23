Аэропорт Краснодара может изменить расписание полетов из-за тумана
23 декабря в международном аэропорту Краснодара возможны изменения в расписании полетов.
23 декабря в международном аэропорту Краснодара возможны изменения в расписании полетов.
По данным на 11.00, два самолета из Москвы направлены на запасные аэродромы в Анапу и Минеральные воды, сообщает
Таким образом, московский рейс авиакомпании «Аэрофлот» будет выполнен из Анапы. Пассажиры из Краснодара в Анапу доставлены автобусами.
По прогнозам синоптиков, улучшение погодных условий ожидается к 13.00 23 декабря.
С пассажирами задержанных рейсов работают представители авиакомпаний. Статус рейсов пассажиры могут уточнить на