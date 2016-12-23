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12:01 (мск), источник: АиФ Калининград

В Калининграде приставы арестовали за долги автомобили премиум-класса

В Калининграде приставы арестовали автомобили премиум-класса за долги их владельцев.

Источник: Аргументы и факты

Только за один день в ходе специального рейда на дорогах областного центра и в районах было арестовано 24 автомобиля на сумму более 17 млн рублей.

«Аресту, в том числе подверглись и автомобили премиум-класса, такие как Porsche Cayenne, Toyota Sequoia, Audi Q7, Mersedes-Benz S-класса, Toyota Land Cruser 200, а также большегруз Scani», — сообщили в пресс-службе регионального управления службы судебных приставов.

После ареста автотранспорта у должников есть возможность в течение 10 дней погасить образовавшуюся задолженность. Если автовладелец этого не сделает, его авто машину выставят на торги и продадут. Деньги от продажи пойдут в счет погашения задолженностей.

«У калининградских приставов нет предвзятого отношения как к владельцам дорогих автомобилей, так и к владельцам автомобилей эконом-класса. Для нас должники перед законом все равны, и мы будем неукоснительно добиваться того, чтобы платежи по транспортному налогу своевременно поступали в государственную казну», — отметил руководитель управления Павел Буренков.

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