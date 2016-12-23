В Калининграде приставы арестовали за долги автомобили премиум-класса

Только за один день в ходе специального рейда на дорогах областного центра и в районах было арестовано 24 автомобиля на сумму более 17 млн рублей.

«Аресту, в том числе подверглись и автомобили премиум-класса, такие как Porsche Cayenne, Toyota Sequoia, Audi Q7, Mersedes-Benz S-класса, Toyota Land Cruser 200, а также большегруз Scani», — сообщили в пресс-службе регионального управления службы судебных приставов.

После ареста автотранспорта у должников есть возможность в течение 10 дней погасить образовавшуюся задолженность. Если автовладелец этого не сделает, его авто машину выставят на торги и продадут. Деньги от продажи пойдут в счет погашения задолженностей.