В Калининграде приставы арестовали за долги автомобили премиум-класса
В Калининграде приставы арестовали автомобили
В Калининграде приставы арестовали автомобили
Только за один день в ходе специального рейда на дорогах областного центра и в районах было арестовано 24 автомобиля на сумму более 17 млн рублей.
«Аресту, в том числе подверглись и автомобили
После ареста автотранспорта у должников есть возможность в течение 10 дней погасить образовавшуюся задолженность. Если автовладелец этого не сделает, его авто машину выставят на торги и продадут. Деньги от продажи пойдут в счет погашения задолженностей.
«У калининградских приставов нет предвзятого отношения как к владельцам дорогих автомобилей, так и к владельцам автомобилей