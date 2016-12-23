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11:55 (мск), источник: НИА Самара

На остановках Самары появилась социальная реклама в адрес алиментщиков

Ее разместили судебные приставы.

В рамках информационной кампании «В Новый год — без долгов!» региональное Управление службы судебных приставов поздравило жителей города с рекламных щитов — накануне праздников на остановках Самары появилась социальная реклама, направленная на погашение задолженностей по алиментам.

В преддверии новогодних праздников Управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области призывает должников по алиментным обязательствам о своих родительских чувствах и подарить своим детям время, внимание и любовь. Социальная реклама появилась на современных остановках на Волжском проспекте (гостиница «Волга»), улице Льва Толстого (Институт связи), и пересечении улиц Мичурина/Полевая, Полевая/Арцыбушевская (больница им. Н. И. Пирогова), а также Некрасовская/Куйбышева.

Цель информационной кампании «В Новый год — без долгов!» — сократить количество должников в нашем регионе, а также разъяснить гражданам, что о задолженности можно узнать и погасить ее благодаря Интернет-ресурсу «Банк данных исполнительных производств».

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