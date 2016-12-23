Метшин рассказал, почему плата в детсадах Казани выше, чем в Москве

Так, отвечая на вопрос журналистов мэр Казани сказал, что не следует делать ненужных заявлений.

— Мы планируем привести в соответствие нагрузку в детских сада. Речь идет о дополнительном образовании и о вспомогательном персонале. Планируется расширить группы, — отметил Ильсур Метшин.

По словам градоначальника, сейчас строятся новые детсады и работа в этом направлении продолжается. Однако, что касается про повышение оплаты в детсадах на следующий год, мэр Казани ответил, что сейчас не может точно сказать про повышение оплаты.

— Почему оплата в детских садах Москвы ниже, чем в Казани? Бюджет Москвы в 170 раз больше, у них другие финансовые возможности. Не могу сказать про повышение оплаты в Казани на следующий год, — добавил Метшин.

Напомним, ранее портал ProKazan.ru писал о том, что правительство РТ установило средний размер платы в 2017 году. Соответствующее постановление было опубликовано в ноябре текущего года. Так, с начала 2017 года средний размер платы за детский сад для детей от 3 лет составит 1512 рублей, если в семье более трех детей, то 755 рублей за каждого. Такая сумма будет взиматься учреждениями, которые работают 10,5 часов. Самый минимальный размер оплаты составит 262 рубля в месяц. Такая сумма предусмотрена за работу не более трех часов в день (если в семье трое и более детей).