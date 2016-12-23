Медпомощь жителям Гурьевского района будет оказывать частная компания

Их услуги для селян будут бесплатны, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Кабинет врача общей практики (ВОП) появится в поселке Рыбное. Частная медицинская организация будет выполнять все функции районной больницы -оказывать неотложную медицинскую помощи в амбулаторных условиях и на дому, организовывать льготное лекарственное обеспечение, дневной стационар и другие медицинские услуги, вакцинацию и диспансеризацию.

«Это первый опыт в Калининградской области, — подчеркнула временно исполняющая обязанности министра здравоохранения области Людмила Сиглаева. — И позиция главы региона — в условиях дефицита медицинских кадров активнее привлекать возможности частных медицинских организаций, работающих в системе ОМС. Мы несем ответственность за оказание медицинской помощи нашим гражданам, поэтому и в рамках реализации этого проекта они должны также бесплатно получать все услуги, которые им предоставляются в государственных организациях».