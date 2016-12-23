Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лучшим зданием 2016 года назван «дом-трансформер»
Шотландские ученые объяснили существование секса
Трамп рассказал, кого он хочет видеть на своей инаугурации
Стало известно о связи убийцы посла с сотрудниками МВД
СМИ: 44-летняя Гвинет Пэлтроу обручилась
В Сахаре впервые за почти 40 лет выпал снег (фото)По словам фотографа, сделавшего снимки на севере пустыни, "снег пролежал около дня, а потом начал таять".
Медведев рассказал, что ждет пенсии в 2017 году
Студентка задержана за вывод 9 млрд рублей
Паре, состоящей из "отца и сына", разрешили пожениться
Известная актриса сломала руку, упав перед театром
СМИ: Буланова после развода с мужем закрутила новый роман
Народная артистка СССР госпитализирована ночью
Читатели «Леди Mail.Ru» выберут лучших блогеров года
Родственница Бузовой рассказала о ее разводе с Тарасовым
Секс и возраст: тотемы, табу
Сила маркетинга: шесть продуктов, пользу которых преувеличили
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет
Лимузины ЗИЛ: производство продолжается
Фоторепортажи
8«Большой мир льда и снега»
8Подаренную Франции собаку признали непригодной к службе
17Взрыв на рынке пиротехники в Мексике
14События недели в фотографиях
11:52 (мск), источник: Lenta.Ru

Сноудена заподозрили в рекламе KFC

Подписчики бывшего сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена в Twitter заподозрили его в рекламе ресторана KFC. Пользователи соцсети обратили внимание на опубликованную на его странице фотографию, похожую на спонсорскую.

Источник: AP 2016

На снимке Сноуден и его возлюбленная Линдси Миллс (Lindsay Mills) едят курицу из ведерка KFC.

Юзеры отметили, что логотип сети ресторанов находится на первом плане. Некоторые поспешили заявить, что разочаровались в отношении информатора к своим подписчикам.

Не могу поверить, что, что Эдвард Сноуден рекламирует KFC

Спустя некоторое время Сноуден заверил обратившихся к нему пользователей, что ему никогда не платили ни за одну публикацию в Twitter. В свою очередь Миллс, опубликовавшая снимок в Instagram, отметила, что на праздники пара захотела приобщиться к японской традиции покупать огромное количество курицы из KFC.

— Этот пост проплачен KFC? — Смешно, но нет. Ни один из постов в этом Twitter не проплачен. Это просто одно из наших любимых занятий, вот и все.

Власти США инкриминируют Сноудену незаконную передачу информации, представляющую большое значение для национальной безопасности, умышленную передачу разведывательной информации и кражу собственности государства. Ему предоставлено убежище в России. На родине бывшему сотруднику спецслужб грозит до 30 лет тюрьмы.

Комментарии
1
Константин
Да ежу понятно - реклама, отмазки детские, ориентированы на глупого западного потребителя
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Россия прекратит свое существование. Мнение
Путин начал ежегодную пресс-конференцию
Шойгу объявил об освобождении Алеппо
Израильская фармкомпания призналась в подкупе чиновников в РФ
Глава ЦРУ выступил против ответных кибератак США в адрес России
«МегаФон» купит долю Усманова в Mail.Ru Group
В Милане ликвидировали подозреваемого в теракте в Берлине
Известного барда Александра Новикова обвинили в мошенничестве
Спорт
Перенос этапа КМ по биатлону — это полумеры. Обзор мировых СМИ О реакции иностранных коллег на решение IBU о российских биатлонистах
Авто
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет Во Владивостоке, Калининграде и Хабаровске — почти траур: с нового года ввоз столь любимых местными автомобилистами заграничных машин будет заблокирован
Hi-Tech
«Википедия» назвала самые редактируемые статьи года Самая популярная интернет-энциклопедия «Википедия» (wikipedia) назвала самые редактируемые статьи года
Кино
Вопль Тома Круза из новой «Мумии» превратили в мем Ранее был опубликован трейлер ремейка классического хоррора с голливудским актером в главной роли
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
Названа цена аренды самой дорогой квартиры России
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
В Минстрое прогнозируют рост цен на жилье
Леди
Как выглядит 32-летняя женщина после биоревитализации (фото) Руководитель «Леди Mail.Ru» Елена Володина решилась на смелый эксперимент и поделилась результатом.
Дети
Помешанная на подарках мама побила прошлогодний рекорд Если в прошлом году каждый из трех детей британки Эммы Тэпинг получил на Рождество по 87 подарков, то в этом году их количество выросло до 96.
Попмеханика
10 российских и советских троллейбусов
Самые смешные кадры с животными — 2016
Как сделать игрушечного робота-шагохода
10 теорий об эволюции человека
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь