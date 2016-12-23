Сноудена заподозрили в рекламе KFC

На снимке Сноуден и его возлюбленная Линдси Миллс (Lindsay Mills) едят курицу из ведерка KFC.
Юзеры отметили, что логотип сети ресторанов находится на первом плане. Некоторые поспешили заявить, что разочаровались в отношении информатора к своим подписчикам.
Спустя некоторое время Сноуден заверил обратившихся к нему пользователей, что ему никогда не платили ни за одну публикацию в Twitter. В свою очередь Миллс, опубликовавшая снимок в Instagram, отметила, что на праздники пара захотела приобщиться к японской традиции покупать огромное количество курицы из KFC.
Власти США инкриминируют Сноудену незаконную передачу информации, представляющую большое значение для национальной безопасности, умышленную передачу разведывательной информации и кражу собственности государства. Ему предоставлено убежище в России. На родине бывшему сотруднику спецслужб грозит до 30 лет тюрьмы.