Сноудена заподозрили в рекламе KFC

Спустя некоторое время Сноуден заверил обратившихся к нему пользователей, что ему никогда не платили ни за одну публикацию в Twitter. В свою очередь Миллс, опубликовавшая снимок в Instagram, отметила, что на праздники пара захотела приобщиться к японской традиции покупать огромное количество курицы из KFC.