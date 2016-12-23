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11:46 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Иркутске проводятся благотворительные новогодние акции

Благотворительные новогодние акции проводят общественные организации в Иркутске, сообщает 23 декабря пресс-служба администрации города.

Фонд «Доступная среда для инвалидов» совместно с организациями, объединяющими родителей детей с инвалидностью, «Радуга» и «Прибайкальский талисман» организует акции «Подари сказку» и «Помоги особенному ребенку».

Акция «Подари сказку» проводится с 15 декабря по 15 января. Она направлена на сбор средств на приобретение сладких новогодних подарков детям с ограниченными возможностями здоровья. Для детей будет организован праздник с поздравлениями и подарками. Реквизиты для перечисления средств. Получатель: фонд муниципального образования г. Иркутск «Доступная среда для инвалидов»; р/с 40703810604000000411 в Сибирском филиале ПАО «Промсвязьбанк» БИК 045004816 к/с 3010181050000000816.

Акция «Помоги особенному ребенку» также проводится с 15 декабря по 15 января. Её цель — сбор развивающих игрушек, игр, конструкторов, пластилина, красок, цветных мелков и многого другого для детей с ограниченными возможностями здоровья. Подарки можно принести по адресам: департамент здравоохранения и социальной помощи населению: г. Иркутск, ул. Киевская, 2; БГУ, кафедра социальной работы: г. Иркутск, Ленина, 11, корпус 2; институт социальных наук ИГУ, кафедра социальной работы: г. Иркутск, Ленина, 3, каб. 105. 24 декабря подарки можно принести в ТРЦ «Сильвермолл». Их сбор будет вестись с 11.00 до 18.00 на 1 этаже здания. Справки по телефонам:89149162671, 89087796077.

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