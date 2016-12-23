Черная Скала на Таганае объявлена зоной, свободной от шашлыков
Руководство парка запретило пикники на данному участке.
Руководство парка запретило пикники на данному участке.
Руководство национального парка «Таганай» (Златоуст, Челябинская область) подвело итоги 2016 года и определило план на следующий; среди нововведений — запрет пикников на Черной Скале и масштабная уборка мусора, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на
Главным нововведением 2016 года стало введение в феврале платы за вход в национальный парк «Таганай». «Собранные средства позволили переломить ситуацию с мусором. Весь сезон уборкой троп занимался специальный сотрудник — он отправлялся в рейд раз в неделю, отходы приходилось собирать вручную и на себе доставлять до ближайшей точки сбора. В новом году будет работать целая бригада. Также планируем заняться старыми стоянками, где настоящие мусорные залежи» — рассказал директор нацпарка Алексей Яковлев.
Впервые за многие годы в этом сезоне расчищено 6 км центральной тропы — с обочин убрали кустарник и заросли бурьяна. Также благодаря водоотводам сырые участки тропы быстрее высыхают после дождя.
Отметим, что руководство парка пока не решило продолжать эту работу или нет. «Благоустраивать до состояния “парка культуры и отдыха”, так, чтобы можно было ходить в поход не в резиновых сапогах, а в легких кроссовках, либо оставлять с грязью после ливней, зато — как в настоящем лесу? Пока однозначное решение не найдено. В национальном парке намерены обратиться за рекомендациями к экспертам в этом вопросе», — отметил директор.
На Черной Скале в 2016 году появились входная группа, указатели, домики, а весной планируется установить аншлаги и информационные панели, открыть обновленную экотропу. Также теперь на Черной скале запрещены мангальные зоны.
«Это маршрут выходного дня: посетители приехали, поднялись по экотропе, сделали фотографии, для них провели экскурсию. Возможно, со временем появится