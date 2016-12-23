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11:42 (мск), источник: dostup1.ru

Черная Скала на Таганае объявлена зоной, свободной от шашлыков

Руководство парка запретило пикники на данному участке.

Руководство национального парка «Таганай» (Златоуст, Челябинская область) подвело итоги 2016 года и определило план на следующий; среди нововведений — запрет пикников на Черной Скале и масштабная уборка мусора, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу нацпарка.

Главным нововведением 2016 года стало введение в феврале платы за вход в национальный парк «Таганай». «Собранные средства позволили переломить ситуацию с мусором. Весь сезон уборкой троп занимался специальный сотрудник — он отправлялся в рейд раз в неделю, отходы приходилось собирать вручную и на себе доставлять до ближайшей точки сбора. В новом году будет работать целая бригада. Также планируем заняться старыми стоянками, где настоящие мусорные залежи» — рассказал директор нацпарка Алексей Яковлев.

Впервые за многие годы в этом сезоне расчищено 6 км центральной тропы — с обочин убрали кустарник и заросли бурьяна. Также благодаря водоотводам сырые участки тропы быстрее высыхают после дождя.

Отметим, что руководство парка пока не решило продолжать эту работу или нет. «Благоустраивать до состояния “парка культуры и отдыха”, так, чтобы можно было ходить в поход не в резиновых сапогах, а в легких кроссовках, либо оставлять с грязью после ливней, зато — как в настоящем лесу? Пока однозначное решение не найдено. В национальном парке намерены обратиться за рекомендациями к экспертам в этом вопросе», — отметил директор.

На Черной Скале в 2016 году появились входная группа, указатели, домики, а весной планируется установить аншлаги и информационные панели, открыть обновленную экотропу. Также теперь на Черной скале запрещены мангальные зоны.

«Это маршрут выходного дня: посетители приехали, поднялись по экотропе, сделали фотографии, для них провели экскурсию. Возможно, со временем появится что-то вроде маленького визит-центра, информационного интерактива, игровой городок для детей, но без шашлыков и спиртного. Для пикников на природе есть масса других мест», — заявил Алексей Яковлев.

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