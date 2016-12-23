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12:07 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Центр тестирования ГТО откроют в Ростове

Открытие центра тестирования ГТО состоится в донской столице 24 декабря, сообщается на сайте правительства региона.

Торжественная церемония открытия центра состоится в 12.00 в легкоатлетическом манеже Донского государственного технического университета.

В рамках мероприятия запланирована викторина, в которой смогут поучаствовать все желающие, а также показательные выступления спортсменов и творческих коллективов.

Первыми сдать нормативы ГТО в новом центре попробуют учащиеся старшеклассники и студенты вузов Ростовской области. Им будет предложено в личном зачете пройти несколько видов испытаний: стрельба из электронного оружия, прыжок в длину с места, испытание на гибкость, подтягивание на перекладине, поднимание туловища.

Главным судьей соревнований выступит руководитель центра тестирования норм ВФСК «ГТО» ДГТУ, мастер спорта международного класса по академической гребле Юлия Погоня.

Участники с лучшими результатами будут награждены дипломами и сувенирами с символикой комплекса ГТО.

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