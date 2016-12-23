Центр тестирования ГТО откроют в Ростове
Открытие центра тестирования ГТО состоится в донской столице 24 декабря, сообщается на сайте правительства региона.
Открытие центра тестирования ГТО состоится в донской столице 24 декабря, сообщается на сайте правительства региона.
Торжественная церемония открытия центра состоится в 12.00 в легкоатлетическом манеже Донского государственного технического университета.
В рамках мероприятия запланирована викторина, в которой смогут поучаствовать все желающие, а также показательные выступления спортсменов и творческих коллективов.
Первыми сдать нормативы ГТО в новом центре попробуют учащиеся старшеклассники и студенты вузов Ростовской области. Им будет предложено в личном зачете пройти несколько видов испытаний: стрельба из электронного оружия, прыжок в длину с места, испытание на гибкость, подтягивание на перекладине, поднимание туловища.
Главным судьей соревнований выступит руководитель центра тестирования норм ВФСК «ГТО» ДГТУ, мастер спорта международного класса по академической гребле Юлия Погоня.
Участники с лучшими результатами будут награждены дипломами и сувенирами с символикой комплекса ГТО.