Центр тестирования ГТО откроют в Ростове

Торжественная церемония открытия центра состоится в 12.00 в легкоатлетическом манеже Донского государственного технического университета.

В рамках мероприятия запланирована викторина, в которой смогут поучаствовать все желающие, а также показательные выступления спортсменов и творческих коллективов.

Первыми сдать нормативы ГТО в новом центре попробуют учащиеся старшеклассники и студенты вузов Ростовской области. Им будет предложено в личном зачете пройти несколько видов испытаний: стрельба из электронного оружия, прыжок в длину с места, испытание на гибкость, подтягивание на перекладине, поднимание туловища.

Главным судьей соревнований выступит руководитель центра тестирования норм ВФСК «ГТО» ДГТУ, мастер спорта международного класса по академической гребле Юлия Погоня.

Участники с лучшими результатами будут награждены дипломами и сувенирами с символикой комплекса ГТО.