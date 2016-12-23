В Крыму нарушен эпидемпорог по количеству заболевших гриппом
Зафиксированы симптомы ОРВИ у девяти тысяч крымчан.
Зафиксированы симптомы ОРВИ у девяти тысяч крымчан.
Эпидемический порог по количеству заболевших гриппом граждан превышен в Крыму на 15%.
«В целом в Крыму уровень заболеваемости остаётся выше эпидемического порога на 15%, превышения зафиксированы в Керчи, Ленинском районе и Советском. По региону ограничительные мероприятия не вводились, поскольку на сегодняшний день для этого нет оснований», — сообщает глава Роспотребнадзора по Республике Крым Наталья Пеньковская.
На данный момент в детсадах работают утренние «фильтры», предотвращая распространение простуды среди детей, ведь сейчас среди заболевших их большинство — 67,3%. Также введён масочный режим в