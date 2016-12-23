В Крыму нарушен эпидемпорог по количеству заболевших гриппом

Эпидемический порог по количеству заболевших гриппом граждан превышен в Крыму на 15%.

«В целом в Крыму уровень заболеваемости остаётся выше эпидемического порога на 15%, превышения зафиксированы в Керчи, Ленинском районе и Советском. По региону ограничительные мероприятия не вводились, поскольку на сегодняшний день для этого нет оснований», — сообщает глава Роспотребнадзора по Республике Крым Наталья Пеньковская.