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12:08 (мск), источник: АиФ Крым

В Крыму нарушен эпидемпорог по количеству заболевших гриппом

Зафиксированы симптомы ОРВИ у девяти тысяч крымчан.

Источник: РИА "Новости"

Эпидемический порог по количеству заболевших гриппом граждан превышен в Крыму на 15%.

«В целом в Крыму уровень заболеваемости остаётся выше эпидемического порога на 15%, превышения зафиксированы в Керчи, Ленинском районе и Советском. По региону ограничительные мероприятия не вводились, поскольку на сегодняшний день для этого нет оснований», — сообщает глава Роспотребнадзора по Республике Крым Наталья Пеньковская.

На данный момент в детсадах работают утренние «фильтры», предотвращая распространение простуды среди детей, ведь сейчас среди заболевших их большинство — 67,3%. Также введён масочный режим в лечебно-профилактических учреждениях, уточняют в ведомстве.

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