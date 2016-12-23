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11:51 (мск), источник: НИА Самара

Самарцам рассказали об опасности отравления алкогольной продукцией

Правоохранители напомнили о недопустимости приобретения спиртного по дешевке.

Сотрудники органов внутренних дел Самарской области провели круглые столы, на которых был рассмотрен вопрос по предупреждению населения об опасности отравления алкогольной продукцией, приобретенной в местах несанкционированной торговли, через сеть Интернет. Правоохранители напомнили о недопустимости приобретения алкогольной продукции по ценам более низким, чем установленные приказами Минфина России, а также алкогольной продукции с маркировкой «Duty free» вне специализированных для данного вида товаров магазинах.

В мероприятиях, организованных по инициативе полицейских, приняли участие представители подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции, исполнения административного законодательства, участковые уполномоченные полиции, инспекторы ПДН, представители Общественных советов при территориальных органах внутренних дел, представители местных администраций, Министерства здравоохранения, Роспотребнадзора, активисты общественных организаций, в том числе правоохранительной направленности, учащиеся общеобразовательных учреждений.

В ходе круглых столов сотрудники полиции обсудили с собравшимися вопросы, связанные с повышением эффективности борьбы с несанкционированной торговлей спиртным, рассмотрели результаты проведенной в текущем году работы по выявлению, пресечению и профилактике правонарушений в данной сфере, выработали стратегию дальнейшего взаимодействия, сообщает облМВД.

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