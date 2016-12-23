Бегун нарисовал рождественские картинки с помощью GPS-трекера
Наши прогулки и пробежки оставляют следы не только физические, но и «спутниковые». Житель одного из пригородов Лондона Оуэн Делани при помощи
Наши прогулки и пробежки оставляют следы не только физические, но и «спутниковые». Житель одного из пригородов Лондона Оуэн Делани при помощи
На рисунки Делани обратило внимание британское издание The Telegraph. Бегун рассказал, что первое изображение он выполнил в парке рядом с домом, когда понял, что местный фонтан мог бы стать «носом» рождественского олененка Рудольфа.
Некоторые рисунки потребовали от 40-летнего отца двоих детей не одного часа пробежки. Самым длинным забегом в итоге стал
Фонтан в центре парка стал отправной точкой также для снеговика и рождественской ели.
Своими рисунками бегун поделился в Сети и получил множество положительных откликов. Дети Делани не совсем понимают увлечения отца: «Они ухмыляются, будто я веду себя странно. Они очень проницательны».
-->
This jogger is making Christmas art with GPS