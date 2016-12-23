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13:31 (мск), источник: Моя Планета

Бегун нарисовал рождественские картинки с помощью GPS-трекера

Наши прогулки и пробежки оставляют следы не только физические, но и «спутниковые». Житель одного из пригородов Лондона Оуэн Делани при помощи фитнес-трекер Strava и страсти к бегу нарисовал несколько рождественских символов на земле.

На рисунки Делани обратило внимание британское издание The Telegraph. Бегун рассказал, что первое изображение он выполнил в парке рядом с домом, когда понял, что местный фонтан мог бы стать «носом» рождественского олененка Рудольфа.

Некоторые рисунки потребовали от 40-летнего отца двоих детей не одного часа пробежки. Самым длинным забегом в итоге стал Санта-Клаус — для него Делани набегал почти 11,5 км.

Фонтан в центре парка стал отправной точкой также для снеговика и рождественской ели.

Своими рисунками бегун поделился в Сети и получил множество положительных откликов. Дети Делани не совсем понимают увлечения отца: «Они ухмыляются, будто я веду себя странно. Они очень проницательны».

Снеговик
Олененок Рудольф
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