Предновогодняя неделя порадует екатеринбуржцев погодой

Впервые за несколько лет предновогодняя неделя порадует екатеринбуржцев хорошей погодой. С 26 по 31 декабря 2016 года столбик термометра днем будет кочевать от 10 до 15 градусов ниже нуля.

«Следующая неделя предполагается вполне комфортной: преобладающее поступление воздушных масс с европейской территории России и Атлантики убережет наш регион от значительных морозов. Ожидается преобладание умеренно морозной погоды, будет перепадать снег», — рассказали «Уралинформбюро» в Уральском гидрометцентре.

В целом ноябрь — декабрь в Свердловской области выдались аномально холодными. Столбик термометра падал до минус 40. Такое на Среднем Урале случается примерно раз в 15 лет. «Последний столь морозный декабрь наблюдался в 2002 году и был еще холоднее: в Екатеринбурге температура опускалась ниже отметки минус 30 градусов пять раз, а не три, как в текущем месяце», — пояснили в Уральском УГМС.