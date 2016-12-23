Омский маршрутчик провел в салон видео, показывая, где едет

В условиях сильных морозов, когда все окна покрываются не просто коркой льда, а слоем узорчатого снега, пассажиры вынуждены ездить «на ощупь». В маршрутках нередко можно услышать, как друг друга спрашивают: «А где мы едем?».

Решение проблемы продемонстрировал водитель, работающий на маршруте № 222 (3-я Молодежная — МЧС № 9). К установленному в салоне монитору мужчина провел кабель от видеорегистратора, и так пассажиры могут все видеть. Благодарный пост об этом появился 22 декабря в паблике «Омск ВК».

Меньше чем за сутки запись набрала более 1300 лайков, в то время как в среднем посты сообщества набирают по 100−200.

— В зимнее время это крайне важно. А то один сугроб на другой похож в боковых окнах. Мне еще нравятся водители, которые спрашивают, выходят ли на той или другой остановке, или заранее узнают, докуда не останавливаться. Браво таким водителям, — прокомментировала пост Мария Комелягина.

— Он о себе подумал в первую очередь, и это правильно. Его люди за целый день задолбали своим бухтением, что ничего не видно, вот он и придумал. И ему польза, и людям. Молодец! — заметила Ольга Колесникович.

Но были и альтернативные решения:

— Не, ну вот у всех же смартфоны! Половина минимум, уткнувшись в них, сидят. Так сложно по спутнику посмотреть? Я всегда езжу с музыкой. Открываю навигатор и всегда в курсе, где нахожусь, — отметил Андрей Кондрашев.