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13:55 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгограде на новогодние каникулы перекроют дороги в нескольких районах

Автомобилистам запретят проезд по нескольким улицам в разных районах города на новогодние и рождественские праздники.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе городской администрации, ограничение движения необходимо для обеспечения безопасности дорожного движения при проведении общественно-массовых мероприятий.

Так, в Красноармейском районе с 14:00 до 15:00 24 декабря, а также с 22:00 31 декабря до 04:00 1 января перекроют:

— четную сторону Бульвара Энгельса от дома номер 18 до дома номер 2.

— нечетную сторону Бульвара Энгельса от дома номер 25 до дома номер 9.

— проспект Героев Сталинграда от дома номер 21 до дома номер 37.

В Центральном районе движение будет ограничено:

— с 07:00 31 декабря до 06:00 1 января на площади Павших Борцов и по улице Мира в границах проспекта Ленина и улиц Краснознаменской, Коммунистической, Комсомольской.

— с 14:00 до 20:00 2 января и с 12:00 до 20:00 3 января на Площади Павших борцов и по улице Мира в границах улиц Володарского и Гоголя.

— с 07:00 до 13:00 6 января на улице Чуйкова от улицы Ленина до переулка Воровского.

— с 13:00 до 14:00 6 января на пересечениях пешеходной зоны Аллеи Героев с проезжими частями улиц Чуйкова, Советской, проспекта Ленина по мере прохождения колонны людей от верхней террасы Набережной имени 62-й Армии до площади Павших борцов.

— с 13:00 до 16:00 6 января на Площади Павших борцов и по улице Мира от улицы Володарского до улицы Гоголя.

— с 07:00 до 15:00 7 января на Площади Павших борцов и по улице Мира в границах проспекта Ленина и улиц Краснознаменской, Коммунистической, Комсомольской.

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