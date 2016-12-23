Инспекторы Воронежского заповедника преградили путь рубившим сосны браконьерам
Сотрудники отдела охраны установили шипованные барьеры.
Сотрудники отдела охраны установили шипованные барьеры.
Госинспекторы Воронежского заповедника имени Пескова заблокировали путь рубившим сосны браконьерам. Сотрудники заказника «подперли» своей машиной машину нарушителей, спереди установили шипованные барьеры. Воронежский заповедник опубликовал видео незаконной рубки в пятницу, 23 декабря.
Нарушителей нашли в ходе патрулирования массива Тресвятского лесничества Новоусманского района. Браконьеры оказались жителями поселка Подлесный. Сельчане отказались предоставить документы и пытались заверить, что «заехали на свою территорию» и «это дачные участки».
Госинспекторы написали заявление в полицию. За незаконную рубку лесных насаждений (ст. 260 УК РФ) браконьерам грозит штраф до 500 тыс. рублей.
Сотрудники Воронежского заповедника уже ловили «черных лесорубов» 14 декабря. Браконьеры рубили сосны в особо охраняемой зоне. Нарушители спиливали верхушки деревьев на высоте около 1,5 м. Злоумышленники успели похитить 11 пятилетних деревьев. Браконьеры погрузили сосны на крышу «ВАЗ-2107» и решили скрыться через поселок Тресвятское, но врезались в машину сотрудников охраны и скрылись с места ДТП.