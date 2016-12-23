С «Белавиа» теперь можно летать вокруг света

На рынке виртуальных услуг появилась новинка — сайт-организатор маршрутов. Он помогает спланировать круговое путешествие и подскажет, как это сделать наиболее удобным способом. Планировщик сам рассчитывает всевозможные схемы перелетов, предлагая множество вариантов на выбор. Тут же можно зарезервировать билет, сравнив цены разных авиаперевозчиков.

Пока большинство компаний работают через агентов — виртуальные системы бронирования. Исключение составляет только Белавиа — это единственная на сегодняшний день авиакомпания, сотрудничающая с веб-планировщиком без посредников.

Разработал уникальный проект наш земляк и победитель конкурса Стартап года-2016 Олег Тихонов. Он рассказал, как работает система транспортного маршрутизатора: Автоматический подбор городов, где туристу предлагается остановиться, — это сложный математический расчет. Здесь учтены минимальные финансовые затраты, подобрано оптимальное время перелета. То есть плохие, на наш взгляд, аэропорты и ранние рейсы исключены.

Сайт работает только месяц, но он уже набрал более 10 тысяч пользователей.

Алиса КРАСОВСКАЯ.