С «Белавиа» теперь можно летать вокруг света
«Белавиа» стала первой авиакомпанией, работающей напрямую с интернациональным
«Белавиа» стала первой авиакомпанией, работающей напрямую с интернациональным
На рынке виртуальных услуг появилась новинка —
Пока большинство компаний работают через агентов — виртуальные системы бронирования. Исключение составляет только Белавиа — это единственная на сегодняшний день авиакомпания, сотрудничающая с
Разработал уникальный проект наш земляк и победитель конкурса Стартап года-2016 Олег Тихонов. Он рассказал, как работает система транспортного маршрутизатора: Автоматический подбор городов, где туристу предлагается остановиться, — это сложный математический расчет. Здесь учтены минимальные финансовые затраты, подобрано оптимальное время перелета. То есть плохие, на наш взгляд, аэропорты и ранние рейсы исключены.
Сайт работает только месяц, но он уже набрал более 10 тысяч пользователей.
Алиса КРАСОВСКАЯ.