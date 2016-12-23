Ученые создали самого крошечного в мире снеговика

Снеговик состоит из микросфер диоксида кремния (кремнезема). Канадские ученые поместили три микросферы кремнезема друг на друга, применили направленный ионный луч, чтобы нарисовать улыбку и глаза, а «руки» и «нос» изготовили из платины. Чтобы разглядеть его, понадобится микроскоп, передает The Daily Mail.

Диоксид кремния — бесцветные кристаллы, обладающие высокой прочностью и твердостью, — встречается в природе в виде опалов, халцедона и других кремнистых пород вроде песка. Синтетический кремнезем получают нагреванием кремния до температуры 400−500 °C.

В организме человека химическое соединение SiO2 играет важную роль в выработке коллагена, устранении из тела токсинов, антигенов и аллергенов.