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15:25 (мск), источник: Моя Планета

Ученые создали самого крошечного в мире снеговика

Чтобы представить себе, насколько этот снеговик мал, представьте толщину человеческого волоса — 75 микрон. Рождественское «детище» ученых из канадского Западного университета имеет высоту в 3 микрона!

Снеговик состоит из микросфер диоксида кремния (кремнезема). Канадские ученые поместили три микросферы кремнезема друг на друга, применили направленный ионный луч, чтобы нарисовать улыбку и глаза, а «руки» и «нос» изготовили из платины. Чтобы разглядеть его, понадобится микроскоп, передает The Daily Mail.

Диоксид кремния — бесцветные кристаллы, обладающие высокой прочностью и твердостью, — встречается в природе в виде опалов, халцедона и других кремнистых пород вроде песка. Синтетический кремнезем получают нагреванием кремния до температуры 400−500 °C.

В организме человека химическое соединение SiO2 играет важную роль в выработке коллагена, устранении из тела токсинов, антигенов и аллергенов.

Эксперименты химиков с веществами имели место и в прошлом году, когда специалисты из Колумбийского университета создали «лампочку» из графена с излучающим слоем толщиной всего в один атом. Пластина свободно пропускала свет и работала по тому же принципу, что и лампа накаливания.

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