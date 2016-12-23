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13:57 (мск), источник: Югополис

Рождественская ярмарка открылась в Краснодаре

Муниципальная универсальная розничная Рождественская ярмарка на Пушкинской площади будет работать с 23 декабря 2016 года по 8 января 2017 года.

Здесь будут представлены новогодние сувениры, ёлочные украшения и подарки, ёлочный базар, изделия мастеров декоративно-прикладного искусства, мёд, горячий чай, орехи, различные сладости, грибы и ягоды, сыр, колбасные изделия, соленья и оливки. Желающие смогут изготовить себе на память монетку, сообщает пресс-служба городской администрации.

Режим работы Рождественской ярмарки — с 10.00 до 20.00, режим работы парка развлечений и резиденции Деда Мороза — с 12.00 до 20.00.

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