Рождественская ярмарка открылась в Краснодаре
Муниципальная универсальная розничная Рождественская ярмарка на Пушкинской площади будет работать с 23 декабря 2016 года по 8 января 2017 года.
Муниципальная универсальная розничная Рождественская ярмарка на Пушкинской площади будет работать с 23 декабря 2016 года по 8 января 2017 года.
Здесь будут представлены новогодние сувениры, ёлочные украшения и подарки, ёлочный базар, изделия мастеров
Режим работы Рождественской ярмарки — с 10.00 до 20.00, режим работы парка развлечений и резиденции Деда Мороза — с 12.00 до 20.00.