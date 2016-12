Названы худшие и лучшие в мире туристические слоганы

Недавно была опубликована карта туристических слоганов всех стран мира на английском языке. Британская The Telegraph выбрала самые удачные и неудачные из них.

Также в список неудачных попали фразы, призванные заманивать туристов в Словакию («Путешествие в Словакию — хорошая идея»), Тунис (I feel like Tunisia, то ли «Я чувствую, как Тунис», то ли «Я чувствую, что мне нравится Тунис»), Литву («Реальность прекрасна», другой возможный вариант — «Реал прекрасен». Слоган подошел бы для Мадрида), Гондурас («Всё здесь»), Эквадор («Все что вам нужно — Эквадор». Ну, не уверены — прим. МП).

Бельгия заявила, что является «The place to be», буквально «Место, чтобы быть».

Другие государства проявили смекалку. Наиболее привлекательными получились лозунги у Джибути (игра слов «Djibeauty», от английского beauty, «красота»), Марокко («Much mor», обыгрывается английское выражение «еще больше», где вместо more идет «mor» — сокращение от Morocco), Греция («Классика на все времена»), Кабо-Верде («Никакого стресса»), Турция («Будьте нашим гостем»), Норвегия («Заряжена природой») и Латвия («Лучше наслаждаться медленно»).

Нельзя пропустить и туристические лозунги Украины (It’s all about U — «Это все о тебе», где U можно прочитать как you, «ты», и как первую букву страны), Таджикистана («Ощутите дружбу»), Киргизии («Оазис Великого шелкового пути») и Монголии («Давайте кочевать»), которые тоже достойны быть включенными в список лучших слоганов.