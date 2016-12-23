Названы худшие и лучшие в мире туристические слоганы

Недавно была опубликована карта туристических слоганов всех стран мира на английском языке. Британская The Telegraph выбрала самые удачные и неудачные из них.

Также в список неудачных попали фразы, призванные заманивать туристов в Словакию («Путешествие в Словакию — хорошая идея»), Тунис (I feel like Tunisia, то ли «Я чувствую, как Тунис», то ли «Я чувствую, что мне нравится Тунис»), Литву («Реальность прекрасна», другой возможный вариант — «Реал прекрасен». Слоган подошел бы для Мадрида), Гондурас («Всё здесь»), Эквадор («Все что вам нужно — Эквадор». Ну, не уверены — прим. МП).

Четыре страны, к примеру, тянут на себя одеяло «колыбели цивилизации»: Мозамбик («Вернитесь туда, где все начиналось»), Эфиопия («Земля происхождения»), Египет («Где все начиналось») и Израиль («Земля созидания»).

Ряд стран выбрали смелые слоганы.