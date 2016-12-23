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13:40 (мск), источник: Моя Планета

Названы худшие и лучшие в мире туристические слоганы

Почти все страны мира, стараясь привлечь туристов, обзавелись слоганами. Из них получилась отличная карта, на которой отмечены как наиболее удачные «девизы», так и двусмысленные.

Источник: Reuters

Недавно была опубликована карта туристических слоганов всех стран мира на английском языке. Британская The Telegraph выбрала самые удачные и неудачные из них.

Худшим по версии издания слоганом признан венгерский: «Венгрия — большее, чем вы ожидаете».
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Также в список неудачных попали фразы, призванные заманивать туристов в Словакию («Путешествие в Словакию — хорошая идея»), Тунис (I feel like Tunisia, то ли «Я чувствую, как Тунис», то ли «Я чувствую, что мне нравится Тунис»), Литву («Реальность прекрасна», другой возможный вариант — «Реал прекрасен». Слоган подошел бы для Мадрида), Гондурас («Всё здесь»), Эквадор («Все что вам нужно — Эквадор». Ну, не уверены — прим. МП).

Четыре страны, к примеру, тянут на себя одеяло «колыбели цивилизации»: Мозамбик («Вернитесь туда, где все начиналось»), Эфиопия («Земля происхождения»), Египет («Где все начиналось») и Израиль («Земля созидания»).

Ряд стран выбрали смелые слоганы.

Бельгия заявила, что является «The place to be», буквально «Место, чтобы быть».

В то же время Эстония для столь небольшой страны использовала эпитет «эпический» («Epic Estonia»). США утверждают, что «Все в пределах вашей досягаемости», несмотря на то, что эта страна является третьей по величине на планете.

Министерства туризма некоторых стран подошли к делу максимально просто. В результате на карте появилась «Невероятная Индия», «Прекрасный Бангладеш» и «Блестящий Барбадос».

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Другие государства проявили смекалку. Наиболее привлекательными получились лозунги у Джибути (игра слов «Djibeauty», от английского beauty, «красота»), Марокко («Much mor», обыгрывается английское выражение «еще больше», где вместо more идет «mor» — сокращение от Morocco), Греция («Классика на все времена»), Кабо-Верде («Никакого стресса»), Турция («Будьте нашим гостем»), Норвегия («Заряжена природой») и Латвия («Лучше наслаждаться медленно»).

Российский слоган «Открой свою Россию» не вошел в число лучших по версии британской газеты, но и в списке худших не оказался, оставшись в стороне наряду с канадским «Продолжайте исследовать», китайским «Китай, как никогда раньше» и казахстанским «Страна чудес».

Нельзя пропустить и туристические лозунги Украины (It’s all about U — «Это все о тебе», где U можно прочитать как you, «ты», и как первую букву страны), Таджикистана («Ощутите дружбу»), Киргизии («Оазис Великого шелкового пути») и Монголии («Давайте кочевать»), которые тоже достойны быть включенными в список лучших слоганов.

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