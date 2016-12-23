Новый Дворец самбо УГМК площадью 8,7 тыс. кв. м появится в Свердловской области
Ожидается, что первым крупным международным турниром станет чемпионат Европы 2020 года.
Ожидается, что первым крупным международным турниром станет чемпионат Европы 2020 года.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Новый Дворец самбо Уральской
«Самый интересный объект, который сегодня находится в экспертизе — это Дворец самбо в городе Верхняя Пышма. Проектирование полностью выполнено нами. Все сделано по международным стандартам для проведения различных борцовских соревнований. В дальнейшем это будет база для сборной нашей области», — сказал он.
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УГМК — российская металлургическая компания, крупнейший производитель меди в России. Холдинг, объединивший более 40 предприятий в 15 регионах России, а также в Чехии и Сербии, обеспечивает работу более 80 тыс. человек.
ОАО «Уралмеханобр» — один из ведущих в России научно- исследовательский и проектный институт горной, металлургической, химической промышленности. Основан в 1929 году, является частью структуры УГМК и объединяет опыт проектирования, строительства и адаптации всех предприятий холдинга. Институт ведет