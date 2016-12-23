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13:55 (мск), источник: Интерфакс

Карантин по гриппу объявлен в больницах и школах Челябинской области

Челябинск. 23 декабря. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Карантин по гриппу и ОРВИ введен в медицинских и образовательных организациях Челябинской области, сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора в пятницу.

Источник: РИА "Новости"

Ограничительные и профилактические меры в учреждениях вводятся с 23 декабря до особого распоряжения.

С 12 по 18 декабря на территории Челябинской области зафиксирован высокий уровень заболеваемости ОРВИ, превышение эпидемиологических порогов на 8% и случаи гриппа, говорится в постановлении главного санитарного врача региона Анатолия Семенова.

Рост числа случаев заболеваний отмечается не только среди взрослых, но и среди детей.

В связи с этим управление Роспотребнадзора рекомендует проводить в школах «утренний фильтр» — обязательный осмотр детей перед занятиями или культурно-массовых мероприятий, говорится в сообщении.

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