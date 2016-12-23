Карантин по гриппу объявлен в больницах и школах Челябинской области
Челябинск. 23 декабря.
Челябинск. 23 декабря.
Ограничительные и профилактические меры в учреждениях вводятся с 23 декабря до особого распоряжения.
С 12 по 18 декабря на территории Челябинской области зафиксирован высокий уровень заболеваемости ОРВИ, превышение эпидемиологических порогов на 8% и случаи гриппа, говорится в постановлении главного санитарного врача региона Анатолия Семенова.
Рост числа случаев заболеваний отмечается не только среди взрослых, но и среди детей.
В связи с этим управление Роспотребнадзора рекомендует проводить в школах «утренний фильтр» — обязательный осмотр детей перед занятиями или