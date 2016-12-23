Гид РИА «Воронеж»: куда сходить на выходных 24 и 25 декабря
Самые интересные события субботы и воскресенья.
Самые интересные события субботы и воскресенья.
В традиционном обзоре РИА «Воронеж» — дизайнерский маркет, парад Дедов Морозов, акция по сбору вторсырья и премьера балета «Руслан и Людмила». По прогнозам синоптиков, выходные будут теплыми и пасмурными.
Закупиться дизайнерскими вещами
Когда: 24 декабря с 11:00 до 20:00.
Где: ЦУМ (проспект Революции, 38).
Сколько: бесплатно.
Новогодний дизайнерский маркет «Синичка» пройдет в здании воронежского ЦУМа. Посетители смогут приобрести дизайнерскую одежду и аксессуары российских брендов для взрослых и детей, а также ювелирные изделия, косметику, авторскую посуду, фермерские продукты и рождественские сладости. Помимо ярмарки, на «Синичке» будут работать лавки ресторанов и зоны отдыха. Все желающие смогут поучаствовать в открытых
Стать Дедом Морозом
Когда: 24 декабря в 11:45.
Где: площадь у театра кукол «Шут».
Сколько: бесплатно.
Традиционный парад Дедов Морозов и Снегурочек пройдет в 2016 году по новому маршруту: от театра кукол до площади Ленина. Принять участие в параде могут все желающие, для этого необходимо подать заявку в городское управление культуры по электронной почте kultura_centr_vrn@mail.ru. Участники парада проедут по маршруту на собачьих упряжках с хаски. Зрителей парада ждут красочное шествие новогодних персонажей, хоровод и фото у главной городской елки. Обратите внимание: уже с 8:00 в связи с парадом будет перекрыто движение транспорта на нескольких улицах в центре города.
Увидеть французский спектакль в стиле китайского театра
Когда: 24 декабря в 14:30.
Где: театральный клуб Камерного театра (улица Карла Маркса, 55а).
Сколько: вместо входного билета — чашка кофе или чая. Вход по предварительной записи по телефону 280−12−70.
В рамках проекта «Видеоантология. Мировой театр» Камерный покажет запись спектакля французского режиссера Арианы Мнушкиной «Часовые на плотине», поставленный в Театре дю Солей. Труппа возрождает традиции ярмарочных представлений, и «Часовые на плотине» — не исключение. Спектакль поставлен в стилистике классического китайского театра по пьесе французской писательницы Элен Сиксу. Это завораживающая история про любовь и смерть, клятвопреступление и предательство.
Посмотреть новогодние короткометражки
Когда: 24 декабря в 18:00.
Где: книжный клуб «Петровский» (улица 20-летия ВЛКСМ, 54а).
Сколько: 100 рублей.
Организаторы фестиваля «Новый горизонт» устраивают предновогоднюю встречу киноклуба. Покажут 7 короткометражных фильмов, «в которых спряталось новогоднее чудо». Зрители узнают, какие приключения были у звездочки в новогоднюю ночь, познакомятся с доброй девочкой Дуней, которая сумела помирить своих родителей и спасти новогодний спектакль. А еще узнают историю смелой американской школьницы Саманты, ставшей известной благодаря письму, которое она написала Юрию Андропову в разгар холодной войны. Подробнее о встрече можно узнать в группе в соцсети.
Сдать вторсырье
Когда: 25 декабря с 12:00 до 14:00.
Где: сквер у ДК Железнодорожников (улица Никитинская, 1).
Сколько: бесплатно.
Активисты экологического движения «Меняю мусор на деревья!» проведут акцию по сбору вторсырья. Сдать можно будет макулатуру, пластиковые бутылки, стекло, прозрачные фасовочные пакеты, крышки от бутылок, алюминиевые банки
Спеть рождественские песни
Когда: 25 декабря с 12:30 до 18:30.
Где: читальный зал библиотеки имени Платонова (улица Феоктистова, 6).
Сколько: бесплатно.
Библиотека Платонова пригласила всех желающих на рождественский фестиваль. С 12:30 до 15:00 в читальном зале пройдут благотворительные
Побывать на «Хвостатом корпоративе»
Когда: 25 декабря с 14:00 до 17:00.
Где: на парковке у
Сколько: бесплатно.
Волонтеры фонда «Право на жизнь» пригласили воронежцев на «Нvost party, или Хвостатый корпоратив» в автобусе. На стоянке у
Сходить на балет
Когда: 25 декабря в 18:00.
Где: Театр оперы и балета.
Сколько: 300−1000 рублей.
В воскресенье в Оперном состоится долгожданная премьера балета «Руслан и Людмила» по поэме Александра Пушкина. Балетную транскрипцию знаменитой оперы Михаила Глинки поставил в Воронеже московский хореограф, народный артист РФ, художественный руководитель театра «Кремлевский балет» Андрей Петров.
Открыть сезон катания на коньках
Когда: с 23 декабря.
Где: площадь Ленина.
Сколько: бесплатно.
Центральный городской каток откроется на площади Ленина уже 23 декабря. До марта там можно будет покататься бесплатно. Катки в других районах города начнут заливать, когда снежный покров достигнет 10 см, а температура воздуха несколько дней продержится на уровне ниже -8 градусов.
Собрать подарки детям из интерната
Когда: весь декабрь.
Где: магазин «Бутик добра» (Московский
Сотрудники воронежского благотворительного магазина «Бутик добра» и волонтеры организации «Общие дети» организовали акцию «Подарок добра». До конца декабря общественники соберут подарки для воспитанников воронежской
Увидеть Воронеж глазами ростовского фотографа
Когда: до 30 декабря, со среды по воскресенье с 15:00 до 20:00.
Где: Воронежский Центр современного искусства (пр-т Революции, 29).
Сколько: бесплатно.
В ВЦСИ открылась выставка известного фотографа из
Сходить на выставку бронзовых скульптур
Когда: до 10 января со вторника по воскресенье с 12:00 до 17:00. После 17:00 вход в галерею — только для зрителей спектаклей.
Где:
Сколько: бесплатно.
В галерее Камерного театра открылась выставка работ из бронзы известного московского скульптора Михаила Дронова. На выставке представлено 18 скульптур, созданных автором за 20 лет — с начала 1990-х и по 2015 год. Михаил Дронов известен как скульптор «классической школы», его произведения хранятся в Третьяковской галерее, Русском музее и других престижных фондах. В воронежскую же экспозицию вошли «хулиганские» скульптуры Дронова, с ироничным подтекстом,
Узнать историю старинного дворянского особняка
Когда: до конца января.
Где: Воронежский областной краеведческий музей (улица Плехановская, 29).
Сколько: 60−180 рублей.
Краеведческий музей совместно с Археологическим музеем ВГУ подготовили выставку «История одного дома…». Экспозиция познакомит посетителей с историей дворянского особняка — усадьбы Быстржинских, располагавшейся по современному адресу улица Платонова, 9−11. Основная часть выставки посвящена семье дворян Быстржинских, которые жили в доме с 1893 года. В экспозицию вошли более 300 предметов быта провинциальных горожан, купцов и дворян