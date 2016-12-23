Гид РИА «Воронеж»: куда сходить на выходных 24 и 25 декабря

В традиционном обзоре РИА «Воронеж» — дизайнерский маркет, парад Дедов Морозов, акция по сбору вторсырья и премьера балета «Руслан и Людмила». По прогнозам синоптиков, выходные будут теплыми и пасмурными.

Закупиться дизайнерскими вещами

Когда: 24 декабря с 11:00 до 20:00.

Где: ЦУМ (проспект Революции, 38).

Сколько: бесплатно.

Новогодний дизайнерский маркет «Синичка» пройдет в здании воронежского ЦУМа. Посетители смогут приобрести дизайнерскую одежду и аксессуары российских брендов для взрослых и детей, а также ювелирные изделия, косметику, авторскую посуду, фермерские продукты и рождественские сладости. Помимо ярмарки, на «Синичке» будут работать лавки ресторанов и зоны отдыха. Все желающие смогут поучаствовать в открытых мастер-классах по упаковке подарков, созданию елочных игрушек и новогодних открыток. Подробное расписание новогодней «Синички» можно узнать в группе в соцсети.

Стать Дедом Морозом

Когда: 24 декабря в 11:45.

Где: площадь у театра кукол «Шут».

Сколько: бесплатно.

Традиционный парад Дедов Морозов и Снегурочек пройдет в 2016 году по новому маршруту: от театра кукол до площади Ленина. Принять участие в параде могут все желающие, для этого необходимо подать заявку в городское управление культуры по электронной почте kultura_centr_vrn@mail.ru. Участники парада проедут по маршруту на собачьих упряжках с хаски. Зрителей парада ждут красочное шествие новогодних персонажей, хоровод и фото у главной городской елки. Обратите внимание: уже с 8:00 в связи с парадом будет перекрыто движение транспорта на нескольких улицах в центре города.

Увидеть французский спектакль в стиле китайского театра

Когда: 24 декабря в 14:30.

Где: театральный клуб Камерного театра (улица Карла Маркса, 55а).

Сколько: вместо входного билета — чашка кофе или чая. Вход по предварительной записи по телефону 280−12−70.

В рамках проекта «Видеоантология. Мировой театр» Камерный покажет запись спектакля французского режиссера Арианы Мнушкиной «Часовые на плотине», поставленный в Театре дю Солей. Труппа возрождает традиции ярмарочных представлений, и «Часовые на плотине» — не исключение. Спектакль поставлен в стилистике классического китайского театра по пьесе французской писательницы Элен Сиксу. Это завораживающая история про любовь и смерть, клятвопреступление и предательство.

Посмотреть новогодние короткометражки

Когда: 24 декабря в 18:00.

Где: книжный клуб «Петровский» (улица 20-летия ВЛКСМ, 54а).

Сколько: 100 рублей.

Организаторы фестиваля «Новый горизонт» устраивают предновогоднюю встречу киноклуба. Покажут 7 короткометражных фильмов, «в которых спряталось новогоднее чудо». Зрители узнают, какие приключения были у звездочки в новогоднюю ночь, познакомятся с доброй девочкой Дуней, которая сумела помирить своих родителей и спасти новогодний спектакль. А еще узнают историю смелой американской школьницы Саманты, ставшей известной благодаря письму, которое она написала Юрию Андропову в разгар холодной войны. Подробнее о встрече можно узнать в группе в соцсети.

Сдать вторсырье

Когда: 25 декабря с 12:00 до 14:00.

Где: сквер у ДК Железнодорожников (улица Никитинская, 1).

Сколько: бесплатно.

Активисты экологического движения «Меняю мусор на деревья!» проведут акцию по сбору вторсырья. Сдать можно будет макулатуру, пластиковые бутылки, стекло, прозрачные фасовочные пакеты, крышки от бутылок, алюминиевые банки из-под пива и газировки и батарейки. Вырученные средства пойдут на покупку саженцев для озеленения города. Подробнее об акции можно узнать в группе в соцсети.

Спеть рождественские песни

Когда: 25 декабря с 12:30 до 18:30.

Где: читальный зал библиотеки имени Платонова (улица Феоктистова, 6).

Сколько: бесплатно.

Библиотека Платонова пригласила всех желающих на рождественский фестиваль. С 12:30 до 15:00 в читальном зале пройдут благотворительные мастер-классы «Искусство ради жизни» по сбору средств для благотворительного фонда «Добросвет» на лечение онкобольным детям. С 16:00 до 18:30 в библиотеке развернется джем-сейшен «Пой мне еще о… Рождестве», на котором все желающие смогут исполнить рождественские стихи, песни или сценки. Подробнее о мероприятии можно узнать в группе в соцсети.

Побывать на «Хвостатом корпоративе»

Когда: 25 декабря с 14:00 до 17:00.

Где: на парковке у сити-парка «Град».

Сколько: бесплатно.

Волонтеры фонда «Право на жизнь» пригласили воронежцев на «Нvost party, или Хвостатый корпоратив» в автобусе. На стоянке у сити-пака «Град» будет припаркован праздничный Party-bus, в котором гостей будут ждать чай и кофе. Обещают светомузыку и дым-машину. Гости праздника смогут поиграть и сфотографироваться с животными, поучаствовать в благотворительной ярмарке. Для детей организаторы приготовили раскраски на тему «Возьми друга из приюта». Желающие смогут оставить в автобусе пожертвования, которые пойдут на покупку корма и адресную помощь животным.

Сходить на балет

Когда: 25 декабря в 18:00.

Где: Театр оперы и балета.

Сколько: 300−1000 рублей.

В воскресенье в Оперном состоится долгожданная премьера балета «Руслан и Людмила» по поэме Александра Пушкина. Балетную транскрипцию знаменитой оперы Михаила Глинки поставил в Воронеже московский хореограф, народный артист РФ, художественный руководитель театра «Кремлевский балет» Андрей Петров. Режиссер-постановщик задействовал в новом спектакле почти всю балетную труппу воронежского театра. Деньги на постановку театр получил от гранта областного правительства.

Открыть сезон катания на коньках

Когда: с 23 декабря.

Где: площадь Ленина.

Сколько: бесплатно.

Центральный городской каток откроется на площади Ленина уже 23 декабря. До марта там можно будет покататься бесплатно. Катки в других районах города начнут заливать, когда снежный покров достигнет 10 см, а температура воздуха несколько дней продержится на уровне ниже -8 градусов.

Собрать подарки детям из интерната

Когда: весь декабрь.

Где: магазин «Бутик добра» (Московский пр-т, 7е).

Сотрудники воронежского благотворительного магазина «Бутик добра» и волонтеры организации «Общие дети» организовали акцию «Подарок добра». До конца декабря общественники соберут подарки для воспитанников воронежской школы-интерната № 8, где обучаются 113 детей с тяжелыми нарушениями речи. Желающие поучаствовать в акции могут приобрести для ребят подарки из примерного списка или перевести любую сумму на банковскую карту организаторов. Подробнее о способах передачи подарков и переводе средств можно узнать в официальной группе благотворительного магазина или по телефону 89192368221 (директор «Бутика добра» Игорь Шестаков).

Увидеть Воронеж глазами ростовского фотографа

Когда: до 30 декабря, со среды по воскресенье с 15:00 до 20:00.

Где: Воронежский Центр современного искусства (пр-т Революции, 29).

Сколько: бесплатно.

В ВЦСИ открылась выставка известного фотографа из Ростова-на-Дону Сергея Сапожникова «Воронеж». Экспозицию составили работы, снятые в Воронеже за несколько дней до открытия выставки. В нашем городе фотограф прогулялся по частному сектору в центре — улицам Декабристов, Герцена, Большой Стрелецкой. Результатом этих прогулок стала серия черно-белых фотографий воронежских частных домов. Сапожников исследовал эти постройки с точки зрения формы, аутентичной самостийной архитектуры.

Сходить на выставку бронзовых скульптур

Когда: до 10 января со вторника по воскресенье с 12:00 до 17:00. После 17:00 вход в галерею — только для зрителей спектаклей.

Где: арт-галерея Камерного театра (ул. Карла Маркса, 55а).

Сколько: бесплатно.

В галерее Камерного театра открылась выставка работ из бронзы известного московского скульптора Михаила Дронова. На выставке представлено 18 скульптур, созданных автором за 20 лет — с начала 1990-х и по 2015 год. Михаил Дронов известен как скульптор «классической школы», его произведения хранятся в Третьяковской галерее, Русском музее и других престижных фондах. В воронежскую же экспозицию вошли «хулиганские» скульптуры Дронова, с ироничным подтекстом, интернет-шутками и самогонными аппаратами.

Узнать историю старинного дворянского особняка

Когда: до конца января.

Где: Воронежский областной краеведческий музей (улица Плехановская, 29).

Сколько: 60−180 рублей.