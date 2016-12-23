ФИФА пригрозила «Днепру» «вылетом» в Первую лигу — СМИ

«Если клуб до 18 января не погасит долги перед агентом Гинесом Карвахалем Сельером, который представлял интересы тренерского штаба Хуанде Рамоса, то 31 января КДК ФИФА рассмотрит решение о переводе “Днепра” в первую лигу», — сказано в сообщении.

КИЕВ, 23 дек — РИА Новости Украина. Федерации футбола Украины и футбольный клуб «Днепр» получили письмо-предупреждение от ФИФА, в котором говорится о возможном переводе «Днепра» в первую лигу. Об этом сообщает издание Tribuna.

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Источники издания Sport Arena подтверждают, что в ФФУ и «Днепр» из ФИФА поступило письмо, но, по их данным, это был запрос для того, чтобы федерация предоставила больше информации по нарушениям днепровского клуба.

«Днепр» уже лишили в этом сезоне 6 очков за долги, сейчас клуб занимает в УПЛ 10-е место, в двух очках от зоны вылета.