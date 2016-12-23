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14:02 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

ФИФА пригрозила «Днепру» «вылетом» в Первую лигу — СМИ

Федерации футбола Украины и футбольный клуб «Днепр» получили письмо-предупреждение от ФИФА.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 23 дек — РИА Новости Украина. Федерации футбола Украины и футбольный клуб «Днепр» получили письмо-предупреждение от ФИФА, в котором говорится о возможном переводе «Днепра» в первую лигу. Об этом сообщает издание Tribuna.

«Если клуб до 18 января не погасит долги перед агентом Гинесом Карвахалем Сельером, который представлял интересы тренерского штаба Хуанде Рамоса, то 31 января КДК ФИФА рассмотрит решение о переводе “Днепра” в первую лигу», — сказано в сообщении.

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Источники издания Sport Arena подтверждают, что в ФФУ и «Днепр» из ФИФА поступило письмо, но, по их данным, это был запрос для того, чтобы федерация предоставила больше информации по нарушениям днепровского клуба.

«Днепр» уже лишили в этом сезоне 6 очков за долги, сейчас клуб занимает в УПЛ 10-е место, в двух очках от зоны вылета.

Также «Днепру» грозит еще несколько очковых штрафов из-за долгов перед другими агентами, игроками и тренерами.

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