Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Названа цена аренды самой дорогой квартиры России
Секс и возраст: тотемы, табу
Заявления чиновника о проекте ПЗЗ встретили криками "Позор!"
Анна Банщикова ждет третьего ребенка
В моду вошел роскошный золотой маникюр (фото)
В Сахаре впервые за почти 40 лет выпал снег (фото)По словам фотографа, сделавшего снимки на севере пустыни, "снег пролежал около дня, а потом начал таять".
Мнение: кто стоял за убийством российского посла на самом деле
Подробности расставания Бузовой и Тарасова
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
В Минстрое прогнозируют рост цен на жилье
Мини-платье и модное колье: Пугачева показала потрясающий образ
Народная артистка СССР госпитализирована ночью
Читатели «Леди Mail.Ru» выберут лучших блогеров года
Родственница Бузовой рассказала о ее разводе с Тарасовым
Секс и возраст: тотемы, табу
Сила маркетинга: шесть продуктов, пользу которых преувеличили
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет
Лимузины ЗИЛ: производство продолжается
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
14Самые разрушительные стихийные бедствия 2016 года
13Убит посол России в Турции
20Россия готовится к Новому году
14:22 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

На рынке у метро «Харьковская» в Киеве произошли столкновения

Согласно предварительной информации, в результате столкновений пострадал мужчина, однако в соцсетях сообщается о большем количестве пострадавших. Вместе с тем противостояние продолжается.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 23 дек — РИА Новости Украина. Столкновения произошли между предпринимателями и группой людей спортивной наружности на строительном рынке у станции метро «Харьковская» в Киеве, есть пострадавшие, сообщают СМИ.

Ранее сообщалось, что в пятницу утром возле метро «Харьковская» на Ревуцкого, 40 неизвестные в камуфляже и балаклавах начали сносить строительный рынок.

Читайте также
Борьба с МАФами: в Киеве снесли очередной рынок у одной из станций метро

«Противостояния предпринимателей строительного рынка Харьковский и титушек в Киеве продолжается. После того, как так званые “титушки” бросались камнями, мужчина получил ранения ноги. Работники рынка просят носилки», — сообщает vedomosti-ua.com.

Вместе с тем паблик по противодействию незаконному строительству сообщает о нескольких пострадавших.

«Появились первые травмированные во время штурма рынка на Харьковском. Все эти “боевые действия” ради строительства ЖК “Лебединое”. Для возведения которого также будет засыпана часть озера», — сообщается в Facebook.

Столкновения на месте сноса строительного рынка у станции метро «Харьковская».

Как сообщалось ранее, на днях в ходе ночного сноса киосков на КПИ произошли столкновения.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Путин пояснил свои слова о превосходстве российской армии
Путин поддержал введение ЕС безвизового режима для Украины
Угонщики захватили самолет A320 ливийских авиалиний
МОК перепроверит пробы российских спортсменов с трех Олимпиад
Скворцова рассказала о причинах отравления «Боярышником»
Батальон военной полиции будет следить за порядком в Алеппо
Шесть российских лыжников отстранены от соревнований
В Милане ликвидировали подозреваемого в теракте в Берлине
Спорт
Перенос этапа КМ по биатлону — это полумеры. Обзор мировых СМИ О реакции иностранных коллег на решение IBU о российских биатлонистах
Авто
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет Во Владивостоке, Калининграде и Хабаровске — почти траур: с нового года ввоз столь любимых местными автомобилистами заграничных машин будет заблокирован
Hi-Tech
«Википедия» назвала самые редактируемые статьи года Самая популярная интернет-энциклопедия «Википедия» (wikipedia) назвала самые редактируемые статьи года
Кино
Вопль Тома Круза из новой «Мумии» превратили в мем Ранее был опубликован трейлер ремейка классического хоррора с голливудским актером в главной роли
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
Как сделать альтернативную новогоднюю ёлку: 20 сказочных примеров
Под Санкт-Петербургом появится новый город
Названа цена аренды самой дорогой квартиры России
Леди
Как выглядит 32-летняя женщина после биоревитализации (фото) Руководитель «Леди Mail.Ru» Елена Володина решилась на смелый эксперимент и поделилась результатом.
Дети
У Сергея Лазарева родился сын Певец больше двух лет скрывал рождение наследника.
Все о ремонте
8 советов тем, кто хочет отремонтировать прихожую самостоятельно
Как оформить кухню в стиле кантри
Что нужно знать о планировании электрики в квартире
Как выбрать плинтус для пола — правила и советы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь