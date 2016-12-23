На рынке у метро «Харьковская» в Киеве произошли столкновения

Ранее сообщалось, что в пятницу утром возле метро «Харьковская» на Ревуцкого, 40 неизвестные в камуфляже и балаклавах начали сносить строительный рынок.

КИЕВ, 23 дек — РИА Новости Украина. Столкновения произошли между предпринимателями и группой людей спортивной наружности на строительном рынке у станции метро «Харьковская» в Киеве, есть пострадавшие, сообщают СМИ.

Борьба с МАФами: в Киеве снесли очередной рынок у одной из станций метро

«Противостояния предпринимателей строительного рынка Харьковский и титушек в Киеве продолжается. После того, как так званые “титушки” бросались камнями, мужчина получил ранения ноги. Работники рынка просят носилки», — сообщает vedomosti-ua. com.

Вместе с тем паблик по противодействию незаконному строительству сообщает о нескольких пострадавших.

«Появились первые травмированные во время штурма рынка на Харьковском. Все эти “боевые действия” ради строительства ЖК “Лебединое”. Для возведения которого также будет засыпана часть озера», — сообщается в Facebook.

Столкновения на месте сноса строительного рынка у станции метро «Харьковская».

Как сообщалось ранее, на днях в ходе ночного сноса киосков на КПИ произошли столкновения.