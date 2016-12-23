Скворцова: спиртовые настойки не будут изыматься из аптек

«Вчера или позавчера выходили данные о том, что в Воронежской области аптеки стали страховаться и изымать препараты из обращения. Мы связались с регионами — никакого изъятия больше не будет. Препараты будут в аптечной сети», — сказала она.

«Мы рассматриваем вопрос… По рецептурному отпуску он пока не решен», — добавила Скворцова.

Министр подчеркнула, что для пожилого населения эти препараты имеют большое значение. «Есть четкие показания для большого количества людей», — добавила глава Минздрава.

Скворцова отметила, что на регистрации в Минюсте сейчас находятся два приказа Минздрава РФ, регулирующие отпуск спиртосодержащих настоек в аптеках. «Мы начали принимать меры в 2014 году, когда законодательно стали ограничивать тару в зависимости от концентрации спирта. Второй момент — это количественный учет препаратов — не более двух баночек в одни руки», — пояснила Скворцова.

Ранее Минздрав Иркутской области сообщил об итогах медицинской экспертизы, назначенной пострадавшим при массовом отравлении спиртосодержащим суррогатом в Иркутске. Исследования показали, что некоторые пациенты перед госпитализацией употребляли этиловый, а не метиловый спирт.