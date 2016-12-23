Куда пойти на Новый год-2017 в Новосибирске

Программа работы снежного городка на пл. Ленина

31 декабря с 23.00 до 02.00 в новогоднем городке — встреча Нового года.

1−8 января с 12.00 до 20.00 — шоу «Новогодний хоровод с Дедом Морозом», а также танцевальная и музыкальная программы.

2 января с 12.00 до 15.00 — «Ледовая затея»: веселые конкурсы и эстафеты, гигантский хоккей и шутливый керлинг.

3 января с 12.00 до 15.00 — акция «Детские забавы», а также с 15.00 до 16.00 мастер-класс и показательная тренировка ХК «Сибсельмаш».

4 января с 12.00 до 15.00 — фестиваль снежных баб, где все желающие смогут слепить, раскрасить и нарядить снежных баб, с 15.00 до 16.00 — обучение катанию на коньках.

5 января с 12.00 до 15.00 — акция «Заповедная тайна», с 15.00 до 16.00 — показательная тренировка хоккеистов.

6 января с 12.00 до 15.00 — акция «Новогоднее семейство», с 15.00 до 16.00 — обучение катанию на коньках.

7 января с 12.00 до 17.00 — празднование Рождества Христова.

Первомайский сквер

4 января — старт XVII Сибирского фестиваля снежной скульптуры. В нем примут участие профессиональные скульпторы и художники из городов России, ближнего и дальнего зарубежья.

Командам художников и скульпторов будут предоставлены снежные блоки для изготовления скульптуры размером 2,5×2,5 м, высотой 3 м, включая пьедестал скульптуры высотой 0,5 м; командам школьников — снежные блоки для изготовления скульптуры размером 1,0×1,0 м, высотой 1,5 м.

8 января — подведение итогов фестиваля, с 12.00 до 14.00 — акция «Территория добра».

Михайловская набережная

Обширную программу мероприятий на Новый год представит и ледовый городок на Михайловской набережной.

30 декабря с 17.00 до 20.00 — торжественное открытие ледового городка. С 31 декабря 2016 года на 1 января 2017 — новогодняя музыкальная программа.

В этот же день на набережной пройдет праздничная новогодняя программа «С Новым годом, Новосибирск!», а также концерт новосибирских исполнителей и фейерверк.

3−6 января с 13.00 до 20.00 — детская и молодежная игровая программа.

8−10 января с 13.00 до 20.00 — развлекательные мероприятия, детская программа в Резиденции Деда Мороза. 15, 22, 29 января с 14.00 до 20.00 — зимние забавы, семейные конкурсы, а также отборочный тур соревнований «Хрустальная ледянка».

Калининский район

23 декабря в 11.00 — праздник «Вокруг света с Дедом Морозом», ЦРБ им. Д. С. Лихачева ул. Б. Хмельницкого, 38.

23 — 24 декабря с 11.00 до 16.00 — соревнования по художественной гимнастике на призы Деда Мороза, структурное подразделение «Спортивное», ул. Новоуральская, 15/5.

25 декабря с 14.00 до 15.00 — открытие новогодней елки. «Километр серпантина, два вагона конфетти» — театрализованная программа для всей семьи, ПКиО «Сосновый бор», ул. Учительская, 49, площадка возле администрации парка.

29 декабря с 16.00 до 17.00 — «Новогодние приключения в стране Мульти-пульти» — театрализованное открытие Ледового городка, нижняя зона Павловского сквера по ул. 25 лет Октября.

2 9—30 декабря с 11.00 до 13.30 и 12.30 до 15.00 — детский спектакль «Новый год в Изумрудном городе». Дворец культуры им. М. Горького, ул. Б. Хмельницкого, 40.

3 января с 14.00 до 15.00 — «Волшебный ларец Деда Мороза» — музыкально-игровая программа для всей семьи. ПКиО «Сосновый бор», ул. Учительская, 49, площадка возле администрации парка.

7 января с 15.00 до 16.00 — концертная программа «Рождественские встречи» народного ансамбля «Русская песня», МБУДО «ЦВР «Пашинский» структурное подразделение Гвардейский, Солидарности, 71Б.

Советский район Новосибирска

24 декабря с 11−00 до 13−00 — «Сказочная чехарда в канун петушиного года» театрализованное представление для детей — ДК «Академия», ул. Ильича, 4. 16−00 — «С новым годом!» музыкальная гостиная с участием вокального ансамбля «Гармония», ДК «Академия», ул. Ильича, 4.

25 декабря с 11−00 до 13−00 — «Сказочная чехарда в канун петушиного года» театрализованное представление для детей, ДК «Академия», ул. Ильича, 4.

26 декабря в 18−30 — Новогодняя тусовка #петух2017, уличная площадка перед ДМ «Маяк», ул. Русская, 1а.

27 декабря в 15−00 — «Говорят, под Новый год…». Танцевальная программа, ДК «Звезда» ул. Иванова, 53.

29 декабря в 18.00, 3—4 января — в 12.00 — спектакль «Царская наука», ДМ «Юность», проспект Строителей, 21.

4 января в 16.00 — «В вихре танца» — новогодняя танцевальная программа с участием Духового оркестра, ДК «Звезда», ул. Иванова, 53.

5 января в 12−00 — новогодний танцевальный флешмоб, уличная площадка перед ДМ «Маяк», ул. Русская, 1а.

8 января в 12−00 — фольклорная программа «Сказочное Рождество», уличная площадка перед ДМ «Маяк», ул. Русская, 1а.

Кировский район Новосибирска

24 декабря с 13.00 до 14.00 — тематическая программа «Снежная карусель» (День семейного отдыха). ПКиО «Бугринская роща», ул. Зорге, 47.

24 декабря с 12.00 до 13.00 — новогодний праздник «Новый год к нам мчится». ТОС «Кожевниковский», ул. Саввы Кожевникова, 19.

25 декабря с 10.00 до 11.00 — многоборье на приз Деда Мороза. ТОС «Родники» ул. Зорге, 82/2, «Фламинго».

26 декабря в 15.00 — «Чудеса под Новый год. Мадагаскарская вечеринка» (открытие районной ёлки). ПКиО «Бугринская роща», ул. Зорге, 47/2.

26 декабря в 12.00 — Новогодний праздник «Вместе встретим Новый год», дискотека и чайный стол. ТОС «им. Громова», ул. Сибиряков Гвардейцев, 59.

2 января с 13.00 до 14.00 — тематическая программа «Музыкальный калейдоскоп». ПКиО «Бугринская роща», ул. Зорге, 47.

5 января с 12.00 до 14.00 — новогодняя конкурсно-игровая программа «Рождественская звезда», для детей 9−14 лет. ДДТ им. А. И. Ефремова, ул. Мира, 14.

6 января с 13.00 до 14.00 — квест-игра «У леса на опушке». ПКиО «Бугринская роща» ул. Зорге, 47.

Первомайский район Новосибирска

24 декабря с 15−00 до 17−00 — открытие новогоднего городка. Новогодняя театрализованная программа для посетителей «Сказка, чудо и игра», ПКиО «Первомайский» ул. Маяковского, 5.

25 декабря с 11−00 до 13.00 и с12−00 до 14.00 Праздничная программа «Новый год у ворот», ДК «40 лет ВЛКСМ» ул. Узорная ½.

26 декабря с 11−00 до 13.00 и с 12−00 до 14.00 — праздничная программа «Новый год у ворот», ДК «40 лет ВЛКСМ» ул. Узорная ½.

27 декабря с 17−00 до 18−00 — районное праздничное мероприятие Театрализованное представление «Открытие новогодней ёлки», Площадь «Дом молодежи» ул. Эйхе 15.

3 января с 13.00 до 16−00 — театрализованное музыкально-развлекательное представление «Путешествие Снеговичка», ПКиО «Первомайский», Маяковского, 5а.

Центральный округ Новосибирска

31 декабря — 1 января с 17.00 до 05.00 — торжественное открытие Новогодней Елки, праздничная программа ПКиО «Центральный».

1−8 января с 12.00 до 13.00 — детские игровые программы ПКиО «Центральный».

1 января с 19.00 — 22.00 — развлекательная программа «Новогодние забавы» ПКиО «Центральный».

2−8 января с 16.00 до 18.00 — Зажигаем ёлку «Дед Мороз и все-все-все! ». Развлекательные программы на катке ПКиО «Центральный».

2 января с 19.00 до 22.00 — спортивно-развлекательная программа «Молодецкая наша сила», ПКиО «Центральный».

3 января с 13.00 до 15.00 — игровая программа «В гостях у сказки», ПКиО «Заельцовский».

3−5 января с 19.00 до 20.00 — танцевально-развлекательные программы на катке ПКиО «Центральный».

5 января с 13.00 до 15.00 — игровая программа «В поисках Новогодней звезды», ПКиО «Заельцовский».

7 января с 12.00 до 22.00 — праздничная Рождественская программа, ПКиО «Центральный».

Дзержинский район Новосибирска

25 декабря в 11−00, 13−00, 16−00 — Новогодний шахматный турнир для детей, подростков и молодежи, «Молодежный Центр «Звездный» Дзержинского района города Новосибирска, ул. Толбухина, 4.

26 декабря в 17.00 — открытие снежного городка у метро «Березовая роща» и конкурс на лучшего снеговика, у входа в метро «Березовая роща» со стороны жилого дома по адресу: ул. Кошурникова, 8.

28 декабря в 15.00 — флешмоб «Парад Дедов Морозов»; праздничный концерт на главной сцене в ПКиО «Березовая роща».

2 января в 13.00 — концертная программа ЦВР «Галактика», ПкиО «Березовая роща», ул. Планетная, 53.

4 января в 13.00 — праздничное новогоднее театрализованное представление «Дед Мороз и Ко», ПкиО «Березовая роща», ул. Планетная, 53.

7 января с 00.00−02−00 — Литургия, приуроченная к Рождеству Христову, Храм Успения Пресвятой Богородицы, ул. Гоголя, 179.