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13:49 (мск), источник: NewsKo

Жители Косы проведут митинг в здании администрации

28 декабря жители Косы выйдут на митинг-собрание. Уведомление о проведении публичного мероприятия было направлено ещё 14 декабря. Жители рассчитывали провести митинг в местном Доме культуры. Но в местной администрации сообщили, что такие мероприятия проводятся на площадке перед зданием администрации. В итоге, из-за холодов было решено провести митинг в администрации.

Митингующие потребуют, чтобы здание земской больницы, являющееся памятником архитектуры, начали отапливать и перестали сокращать врачей.

Источник — Пермская гражданская палата.

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