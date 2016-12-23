Несколько рейсов на Кишинев перенаправили в Бухарест

Также перенаправили рейсы из Питера, Мюнхена и Болоньи. С задержкой приземлятся самолеты из Вены и Лондона. Рейс Кишинев-Стамбул отменили.

По прогнозам синоптиков, туман сохранится еще как минимум несколько часов.