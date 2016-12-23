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14:10 (мск), источник: Publika.md

Несколько рейсов на Кишинев перенаправили в Бухарест

Туман внес коррективы в расписание полетов. Три рейса Кишинев-Москва задерживаются. Два перенаправили в аэропорт Бухареста.

Источник: Publika.md

Также перенаправили рейсы из Питера, Мюнхена и Болоньи. С задержкой приземлятся самолеты из Вены и Лондона. Рейс Кишинев-Стамбул отменили.

По прогнозам синоптиков, туман сохранится еще как минимум несколько часов.

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