Рособрнадзор запретил прием студентов в три вуза

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Рособрнадзор за прошедшую неделю запретил прием студентов в три вуза, сообщили в пресс-службе ведомства.

«За неисполнение предписания в установленные сроки Рособрнадзором запрещен прием в Ивановскую государственную сельскохозяйственную академию имени Д. К. Беляева, Уральский институт бизнеса и управления, Армавирский гуманитарно-социальный институт», — отметили в пресс-службе.

По результатам проведенных проверок полностью лишен госаккредитации Чебоксарский институт (филиал) Московского гуманитарно-экономического института, добавили в Рособрнадзоре.

Наличие у вуза свидетельства о государственной аккредитации подтверждает соответствие деятельности высшего учебного заведения федеральным государственным образовательным стандартам. В случае приостановления или лишения действия государственной аккредитации, вуз по- прежнему может вести образовательную деятельность и выдавать документы собственного образца. При этом вуз не может выдавать дипломы установленного Минобрнауки России образца и гарантировать обучающимся отсрочку от службы в Вооруженных силах РФ по призыву. Приостановка действия государственной аккредитации распространяется на все структурные подразделения и филиалы учебного заведения.

Прием в образовательную организацию запрещается в случае неисполнения предписаний Рособрнадзора. Запрет на прием обучающихся не налагает иных ограничений на образовательную деятельность вуза. За нарушение предусмотренных законодательством об образовании прав обучающихся, в том числе права на перевод в случае приостановления действия государственной аккредитации, образовательная организация несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке.