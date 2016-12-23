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14:15 (мск), источник: АиФ Омск

В Омской области в дни праздников будут работать пять тысяч полицейских

Готовность всех сил и средств оценил губернатор Виктор Назаров.

Источник: РИА "Новости"

В канун новогодних и рождественских праздничных мероприятий службы правопорядка обсудили обстановку на территории области и меры, направленные на обеспечение безопасности населения, недопущение террористических актов и чрезвычайных происшествий, а также нарушений общественного порядка.

С началом праздничных мероприятий на несение службы в усиленном режиме переводятся все правоохранительные органы. Особое внимание уделяется усилению охраны правопорядка на улицах и в местах массового пребывания людей. Проводятся обследования улично-дорожной сети, подъездных путей и парковок, а также собственно площадок, где планируется проведение развлекательных мероприятий, а это — свыше 1700 объектов. На каждом мероприятии будет организовано дежурство сотрудников органов внутренних дел, МЧС и других правоохранительных структур. В предпраздничные дни увеличена плотность нарядов на территории областного центра, на подъездах, прилегающих к крупным торговым центрам и местам отдыха людей.

В целом только массовых новогодних праздников запланировано свыше тысячи. Особое внимание уделяется обеспечению безопасности в период проведения Губернаторских новогодних елок, в которых примет участие свыше тысячи детей, нуждающихся в особой заботе государства.

В новогодние и рождественские праздники к охране правопорядка в Омской области будет привлечено до пяти тыс. сотрудников органов внутренних дел и более двух тыс. человек из числа сотрудников Росгвардии, представителей казачества, работников частных охранных организаций, волонтеров, добровольных народных дружин и общественности.

Усилен контроль за охраной объектов критической важности и жизнеобеспечения, железнодорожных вокзалов, аэропорта и объектов телекоммуникаций. Для оперативного реагирования на заявления граждан о подозрительных лицах, обнаружении взрывных устройств, бесхозного транспорта, подозрительных предметов организована работа службы «02» и дежурных частей ОВД.

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