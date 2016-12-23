Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Крыму снесут еще 10 тысяч домов
Шотландские ученые объяснили существование секса
Пресс-секретарь Лужкова ответил на сообщения о его госпитализации
Анна Михалкова призналась, что воспитывает «монстров»
24-летняя дочка Михаила Барышникова вышла в свет (фото)
Как усмирить Трампа: избранного президента США назвали пешкой Китай назвал «незрелой» политику Дональда Трампа в отношении Тайваня
Утвержден размер страховой пенсии в 2017 году
Ученые разгадали тайну Солнца
Почему комфорткласс потеснил другие новостройки?
Города России с самым доступным жильем
Путин ответил США об «умной и сильной» американской армии – СМИ
Народная артистка СССР госпитализирована ночью
Читатели «Леди Mail.Ru» выберут лучших блогеров года
Родственница Бузовой рассказала о ее разводе с Тарасовым
Арбитражный суд не поверил в гомеопатию
Вред красного мяса поставили под сомнение
Отмена детских кресел может стать реальностью
Видео дня: чем опасен автосервис
Фоторепортажи
8«Большой мир льда и снега»
20Россия готовится к Новому году
8«Красный» уровень загрязнения воздуха в Китае
14Самые разрушительные стихийные бедствия 2016 года
14:37 (мск), источник: ИА REGNUM

Школьникам Волгограда вернули льготы на проезд

Решение парламентарии приняли на сегодняшнем заседании гордумы.

Волгоградские школьники смогут компенсировать деньги, затраченные на покупку проездного билета на общественный транспорт. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе городской думы 23 декабря, решение о льготах на проезд для учащихся школ парламентарии приняли на заседании городского законодательного органа.

Выплата компенсаций за школьные проездные будет действовать с 1 января 2017 года и до окончания учебного года — до 31 мая.

Как уточнила председатель комитета председатель комитета по социальной политике Наталья Трубина, на реализацию этого решения в бюджет города на 2017 год заложено 5 миллионов рублей.

По словам парламентария, это решение распространяется на всех без исключения школьников города. Кроме того, предоставление компенсаций не потребует от родителей сбора многочисленных справок:

«Никаких бюрократических препонов для выплат не будет. Для получения компенсации необходимо будет предоставить лишь школьный проездной билет», — отметила Трубина.

Пока это решение — промежуточная мера. Однако депутаты уже планируют продлить льготу на проезд учащимся на следующий учебный год. К этой теме народны избранники обещают вернуться в начале следующего года, когда в городе заработает система электронных проездных билетов.

Напомним, бесплатный проезд для школьников действовал в Волгограде до января 2010 года, но в конце декабря 2009 года депутаты большинством голосов поддержали предложение администрации Волгограда об отмене бесплатного проезда. С 1 сентября 2011 года бесплатный проезд школьников был заменен частичной денежной компенсацией за приобретенный проездной билет.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Росгвардия: Первые итоги и новая репутация
Путин поменял мнение о причастности Турции к крушению Су-24
СМИ сообщили о требованиях захватчиков ливийского самолета
Россия потеряла третий крупный спортивный турнир за два дня
Скворцова рассказала о причинах отравления «Боярышником»
Россия ввела в Алеппо батальон военной полиции
Шесть российских участников ОИ-2014 отстранены от соревнований
В Милане убит подозреваемый в нападении на берлинскую ярмарку
Спорт
Перенос этапа КМ по биатлону — это полумеры. Обзор мировых СМИ О реакции иностранных коллег на решение IBU о российских биатлонистах
Авто
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет Во Владивостоке, Калининграде и Хабаровске — почти траур: с нового года ввоз столь любимых местными автомобилистами заграничных машин будет заблокирован
Hi-Tech
«Википедия» назвала самые редактируемые статьи года Самая популярная интернет-энциклопедия «Википедия» (wikipedia) назвала самые редактируемые статьи года
Кино
Вопль Тома Круза из новой «Мумии» превратили в мем Ранее был опубликован трейлер ремейка классического хоррора с голливудским актером в главной роли
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
Как сделать альтернативную новогоднюю ёлку: 20 сказочных примеров
Под Санкт-Петербургом появится новый город
Названа цена аренды самой дорогой квартиры России
Леди
Как выглядит 32-летняя женщина после биоревитализации (фото) Руководитель «Леди Mail.Ru» Елена Володина решилась на смелый эксперимент и поделилась результатом.
Дети
У Сергея Лазарева родился сын Певец больше двух лет скрывал рождение наследника.
Попмеханика
10 российских и советских троллейбусов
Самые смешные кадры с животными — 2016
Как сделать игрушечного робота-шагохода
10 теорий об эволюции человека
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь