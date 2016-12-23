Школьникам Волгограда вернули льготы на проезд

Волгоградские школьники смогут компенсировать деньги, затраченные на покупку проездного билета на общественный транспорт. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе городской думы 23 декабря, решение о льготах на проезд для учащихся школ парламентарии приняли на заседании городского законодательного органа.

Выплата компенсаций за школьные проездные будет действовать с 1 января 2017 года и до окончания учебного года — до 31 мая.

Как уточнила председатель комитета председатель комитета по социальной политике Наталья Трубина, на реализацию этого решения в бюджет города на 2017 год заложено 5 миллионов рублей.

По словам парламентария, это решение распространяется на всех без исключения школьников города. Кроме того, предоставление компенсаций не потребует от родителей сбора многочисленных справок:

«Никаких бюрократических препонов для выплат не будет. Для получения компенсации необходимо будет предоставить лишь школьный проездной билет», — отметила Трубина.

Пока это решение — промежуточная мера. Однако депутаты уже планируют продлить льготу на проезд учащимся на следующий учебный год. К этой теме народны избранники обещают вернуться в начале следующего года, когда в городе заработает система электронных проездных билетов.

Напомним, бесплатный проезд для школьников действовал в Волгограде до января 2010 года, но в конце декабря 2009 года депутаты большинством голосов поддержали предложение администрации Волгограда об отмене бесплатного проезда. С 1 сентября 2011 года бесплатный проезд школьников был заменен частичной денежной компенсацией за приобретенный проездной билет.