В горах Кубани продолжает действовать экстренное предупреждение
С 23 по 24 декабря в горах Краснодарского края действует экстренное предупреждение о возможном сходе лавин.
С 23 по 24 декабря в горах Краснодарского края действует экстренное предупреждение о возможном сходе лавин.
В горах Краснодарского края, кроме Сочи, выше 1500 метров лавиноопасно. Жителей и гостей края просят соблюдать меры безопасности и не посещать места возможного схода лавин.
В случае чрезвычайных ситуаций звонить по номеру «01», «101» или по телефону доверия