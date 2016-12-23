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14:50 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

В горах Кубани продолжает действовать экстренное предупреждение

С 23 по 24 декабря в горах Краснодарского края действует экстренное предупреждение о возможном сходе лавин.

В горах Краснодарского края, кроме Сочи, выше 1500 метров лавиноопасно. Жителей и гостей края просят соблюдать меры безопасности и не посещать места возможного схода лавин.

В случае чрезвычайных ситуаций звонить по номеру «01», «101» или по телефону доверия 8 (861) 268−64−40, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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