В горах Кубани продолжает действовать экстренное предупреждение

В горах Краснодарского края, кроме Сочи, выше 1500 метров лавиноопасно. Жителей и гостей края просят соблюдать меры безопасности и не посещать места возможного схода лавин.

В случае чрезвычайных ситуаций звонить по номеру «01», «101» или по телефону доверия 8 (861) 268−64−40 , сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.